интервью

Французский историк: «Сталинград — победа не русская, а советская»

07:05 Главный редактор журнала «Войны и история» (Guerres & Histoire) Жан Лопез. © RFI

RFI

Главный редактор французского журнала «Войны и история» (Guerres & Histoire) Жан Лопез, многочисленные книги которого посвящены Второй мировой войне: «Войну выиграла не Россия, а Советский Союз. Россия — это половина населения СССР того времени, но была и другая половина, — украинцы, белорусы, евреи, татары, все среднеазиатские солдаты сыграли свою роль и погибли в этой войне в большом количестве. Ни в коем случае нельзя сказать, что это русская победа, это советская победа. Никто не имеет права называть ее русской победой».