Генсек НАТО пригласил Владимира Зеленского на саммит в Вильнюсе

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью LRT, что пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса. Саммит состоится в Вильнюсе в июле.

Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Ранее посол Украины в Литве Петр Бешта заявлял, что Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе.

30 сентября 2022 года президент Зеленский объявил, что Украина направила заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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