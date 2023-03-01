Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Во время прений министр иностранных дел Пекка Хаависто сказал, что проект не меняет законодательство и позицию Финляндии по ядерному оружию.

Законопроект был принят абсолютным большинством голосов. Из 188 один депутат воздержался, семеро отсутствовали при голосовании. После голосования в парламенте закон в течение трех месяцев должен подписать президент Финляндии Саули Ниинистё, он уже заявил, что сделает это, «как только документ будет принят».

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Законопроект был принят абсолютным большинством голосов, пишет издание Helsingin Sanomat. Один депутат из 188 воздержался, семеро отсутствовали при голосовании.

Во время прений министр иностранных дел Пекка Хаависто сказал, что проект не меняет законодательство и позицию Финляндии по ядерному оружию.

Министр обороны Антти Кайкконен, в свою очередь, заверил, что речь не идет о том, чтобы после вступления разместить в Финляндии ядерное оружие. «Членство в НАТО — решение для защиты страны», — сказал он.

После развязанной Россией войны в Украине Финляндия и Швеция решили изменить свою политику военного неприсоединения, подав заявку на вступление в альянс в мае 2022 года.

28 из 30 членов НАТО, включая Соединенные Штаты, уже одобрили вступление двух скандинавских стран.

Два члена НАТО, которые до сих пор не ратифицировали заявки, — Венгрия, с ее двусмысленной позицией по отношению к России, и Турция, с ее стремлением решить давние споры со Швецией по вопросу курдских боевиков, проживающих на ее территории.

Не дожидаясь Швеции

Первоначально Финляндия выражала готовность присоединиться к блоку одновременно со Швецией. Однако серия дипломатических инцидентов между Анкарой и Стокгольмом в январе вылилась в серьезные трудности, и Финляндия, похоже, решила не ждать.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, главное заключается не в том, чтобы вступить в блок вместе, а сделать это как можно скорее.

После голосования в парламенте закон, в случае его принятия, в течение трех месяцев должен подписать президент Финляндии Саули Ниинистё, он уже заявил, что сделает это, «как только документ будет принят».

Затем, в соответствии с практикой НАТО, документы о присоединении должны быть отправлены в Вашингтон «максимум в течение нескольких недель», — объяснил канцлер юстиции Туомас Пёйсти.

Переговоры Турции с Хельсинки и Стокгольмом по поводу их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта.

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