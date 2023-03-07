Протесты против закона об «иноагентах» в Грузии: активисты бросали «коктейли Молотова», полиция разгоняла их слезоточивым газом

Завернувшийся во флаг Грузии активист стоит перед группой спецназа во время акции протеста против закона об «иноагентах». Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023.

7 марта Тбилиси охватили массовые протесты. Тысячи активистов пришли к зданию парламента Грузии, чтобы выразить несогласие с принятым в первом чтении законом об «иноагентах», который оппозиция сравнивает с российским. Митинг перерос в стычки с полицией: демонстранты кидали в силовиков «коктейли Молотова», те применили слезоточивый газ и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что поддерживает протестующих, и пообещала наложить вето на закон, который «идет из московских приказов».

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Во вторник, 7 марта, грузинские депутаты приняли в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» – документ, который оппозиция сравнивает с российскими репрессивными законами об «иноагентах». Он предусматривает появление в Грузии реестра «иностранных агентов», в который будут внесены СМИ и неправительственные организации, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. Предполагается, что такие «агенты иностранного влияния» должны будут ежегодно подавать особую финансовую декларацию. Штраф за нарушение правил – 25 тысяч лари, это около 9,5 тысяч долларов.

Законопроект вызвал бурю негодования в Грузии. В день голосования к зданию парламента на проспекте Руставели в Тбилиси пришли несколько тысяч протестующих. Они скандировали «Нет российскому закону!» и пели гимн Грузии.

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - ZURAB JAVAKHADZE

Митинг быстро перерос в столкновения с полицией. Протестующие бросали в силовиков бутылки, файеры и коктейли Молотова. Сотрудники полиции применяли слезоточивый газ и водометы.

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

На место прибыли машины скорой помощи: медики раздавали людям защитные маски и воду.

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Митинг против закона об «иноагентах» на проспекте Руставели в Тбилиси, Грузия. 7 марта 2023. REUTERS - ZURAB JAVAKHADZE

Полиция несколько раз пыталась сместить активистов с площади перед парламентом, в том числе используя светошумовые гранаты, но протестующие с флагами Грузии и Евросоюза в руках не уходили.

Около полуночи демонстранты попытались проникнуть в здание парламента. Им удалось прорваться через металлические ограждения, один из «коктейлей Молотова» попал в окно. Оттуда повалил дым.

В итоге, около 1:30 по местному времени, полицейским вместе с прибывшим подкреплением удалось оттеснить протестующих от площади перед парламентом. Активисты переместились в переулки вокруг проспекта Руставели.

«Бессмысленный закон, отдаляющий нас от Европы»

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Нам не нужен этот бессмысленный закон, отдаляющий нас от Европы, – заявила она, пообещав наложить на него вето и назвав неконституционным. – Этот закон, который идет из неоткуда, разве что — из московских приказов».

Тем не менее, так как Грузия – парламентская республика, большинство парламента способно преодолеть президентское вето. Сама же Саломе Зурабишвили находится в оппозиции к поддержавшей закон правящей партии «Грузинская мечта», обвиняемой в пророссийских симпатиях.

Если документ всё-таки окажется принят, это может поставить под угрозу вступление Грузии в Евросоюз. В Брюсселе уже заявили, что законопроект об «иноагентах» противоречит «нормам и ценностям ЕС», а посольство США в Грузии назвало день голосования «черным днем для грузинской демократии» и предупредило, что «вдохновленные Кремлем законы» нанесут ущерб отношениям Тбилиси со стратегическими партнерами и поставят под сомнение «готовность правящей партии к евроатлантической интеграции».

В четверг, 9 марта, парламент Грузии проведет голосование по второму варианту законопроекта под названием «О регистрации иностранных агентов» – его более жесткой версии, которая предусматривает, что статус иноагента могут получить любые физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа. При этом иностранные агенты должны будут публично указывать свое «иноагентство», а контролировать выполнение правил будет прокуратура.

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