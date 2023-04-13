The Washington Post утверждает, что вышла на источник утечки секретных документов СШАразведки Ш

The Washington Post утверждает, что за утечкой секретных документов разведки США скорее всего стоит сотрудник американской «военной базы», который сливал их в сеть, не осознавая последствий и желая помочь членам небольшой группы в интернете узнать «правду» о «страшном мире», в котором они живут. Подростки, с которыми поговорили журналисты, продолжают скрывать имя своего «лучшего друга».

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Вот как журналисты The Washington Post резюмируют результат своего расследования, которое вывело их на вероятный источник слива секретных документов в соцсетях:

Человек, стоящий за массовой утечкой правительственных секретов США, которая разоблачила шпионаж за союзниками, раскрыла мрачные перспективы войны Украины с Россией и зажгла дипломатический огонь в Белом доме, — молодой харизматичный любитель оружия, который поделился секретными документами с группой малознакомых людей, искавших общения в интернете во время изоляции от пандемии.

Журналисты The Washington Post идентифицировали члена группы и взяли у него интервью. Ему нет 18 лет, и разрешение на запись видео дала его мать. Отрывки из этого интервью также опубликованы на сайте газеты.

Этот рассказ подтвердил второй участник группы, который также говорил с журналистами на условиях анонимности. Оба они заявили, что знают настоящее имя OG, а также штат, в котором он живет и работает, но отказались делиться этой информацией, пока ФБР проводит свое расследование.

Журналисты также просмотрели около 300 еще не опубликованных фотографий секретных документов, прослушали аудиозапись, на которой предположительно OG общается с группой, и изучили записи в чате на сервере Discord.

А вот как, скорее всего, происходил слив документов:

Подросток рассказал, что в 2020 году группа из двух десятков человек, в основном мужчин и мальчиков, сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord. Их объединял интерес к играм и военному снаряжению, а также религиозность.

Сам интервьюируемый познакомился с OG раньше, около четырех лет назад на сервере для поклонников популярного ютубера Oxide, который публикует видео об оружии и военной технике. Затем они переместились в чат на частном сервер Discord, который стал называться Thug Shaker Central. Членство в нем фактически контролировал OG как администратор. В чате, по словам подростка, сложилась «дружная семья».

Место сбора было убежищем от пандемии для молодежи и подростков-геймеров, запертых дома во время пандемии и отрезанных от друзей из реального мира. Участники обменивались мемами, сомнительными шутками, смотрели фильмы и молились. OG также читал им лекции о секретных правительственных операциях и хотел держать группу «в курсе», чтобы защитить ее участников от «страшного мира».

Молодых участников привлекала способность OG «предсказывать» мировые события, знания о которых он черпал из документов, а также восхищало его умение обращаться с оружием и хорошая спортивная форма. По их словам, OG около 20–25 лет. Подростки видели в нем старшего товарища и даже отцовский образ. На одном видео человек, которого в интервью подросток идентифицирует как OG, стоит на стрельбище, в защитных очках и держит большую винтовку. Он выкрикивает в камеру серию расистских и антисемитских оскорблений, а затем делает несколько выстрелов по цели.

В прошлом году OG начал публиковать странные сообщения, утверждая, что знает секреты, которые правительство скрывало от простых людей. Подобные сообщения следовали несколько месяцев. Среди них были почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов, которые, по словам OG, он принес домой со своей работы на «военной базе». Он перепечатывал документы от руки, помечая их собственными аннотациями.

Когда интерес группы к документам стал угасать, OG перестал перепечатывать документы и стал помещать на сервере фотографии документов со спутниковыми снимками, картами и прочей впечатляющей информацией, вроде смоделированной траектории северокорейской ракеты, если ее запустить в сторону США.

Подросток также сказал, что OG не испытывал враждебности к правительству США и настаивал на том, что он не работает в интересах какой-либо страны. Однако он говорил о Соединенных Штатах и разведывательном сообществе как о зловещей силе, которая стремится подавить своих граждан и держать их в неведении. Он говорил группе, что правительство скрывает от общественности «ужасную правду».

Из закрытой группы документы отправились в другие соцсети

Большинство людей в группе понимали, что они не должны публиковать документы за пределами группы, — говорит подросток в интервью. Однако среди участников были иностранные граждане, в том числе из России и Украины, а также из стран Западной Европы, Азии и Южной Америки.

Без ведома группы 28 февраля один пользователь, также подросток, начал размещать несколько десятков фотографий с секретными документами на другом сервере Discord, связанном с ютубером wow_mao. 4 марта на Minecraft Earth Map, сервере Discord, посвященном популярной видеоигре, появилось 10 документов. Документы стали доступны тысячам пользователей Discord, но утечка не попадала в поле зрения властей США еще месяц.

OG перестал делиться изображениями в середине марта. 5 апреля засекреченные о войне в Украине были размещены в российских каналах Telegram и на платформе 4chan и начали появляться в Twitter. Одно изображение, показывающее обновление статуса Украины от 1 марта, было при этом сфальсифицировано, чтобы преувеличить число украинских жертв и преуменьшить потери с российской стороны.

На следующий день, незадолго до того, как New York Times впервые сообщила об утечке, OG зашел на сервер «в бешенстве, что для него необычно», — рассказал подросток, и сказал, что «что-то случилось, и молил бога, чтобы этого события не произошло. … Но теперь это в руках божьих».

Подросток подтвердил, что связывался с OG в последние несколько дней, уже когда ФБР вело розыск, а Пентагон начал собственное расследование утечек. После закрытия сервера Thug Shaker Central OG переместил сообщество на другой сервер, чтобы общаться со своей «онлайн-семьей».

Он «казался очень растерянным и не знал, что делать», — сказал подросток. «Он полностью осознает, что происходит и какие могут быть последствия. Он просто не знает, как решить эту ситуацию» и попросил уничтожить все документы и любую информацию, которая имеет к нему отношение.

Когда до них дошло, что OG находится в серьезной опасности и собирается исчезнуть, участники Thug Shaker Central «рыдали и плакали», — сказал молодой участник. «Это как потерять члена семьи».

Участники группы не видят вины в действиях своего лидера и считают, что общественность имела право обладать это информацией. Они обвиняют подростка, разместившего документы на сервере wow_mao, в разрушении их сообщества.

«Я думаю, что меня могут задержать. … Я думаю, что может быть проведено расследование того, как я познакомилcя с этим парнем, и они попытаются выудить из меня что-нибудь. Они могут попытаться пригрозить мне тюрьмой, если я не раскрою его личность». На сегодняшний день ни один представитель федеральных правоохранительных органов не связался с подростком, — заключает The Washington Post. На вопрос, почему тот был готов помочь OG, даже рискуя собственной свободой, молодой человек ответил: «Он был моим лучшим другом».

Публикация The Washington Post подтверждает расследование Bellingcat, которая 9 апреля обнаружила, что некоторые документы Пентагона могли быть размещены в сети в январе. Bellingcat тоже поговорила с тремя членами сообщества Discord, где были размещены документы.

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