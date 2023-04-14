В США задержали военного по подозрению в утечке секретных документов американской разведки

В четверг, 13 апреля, ФБР США задержало военного, которого подозревают в сливе секретных документов американской разведки в соцсети. Им оказался 21-летний служащий ВВС США Джек Тейшейра. Его взяли под стражу в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. В доме Тейшейры провели обыск. В тот же день Тейшейра должен предстать перед окружным судом.

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Предполагается, что служащему 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Массачусетсе Джеку Тейшейре предъявят обвинения в незаконном изъятии, хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности.

Как пишет The New York Times, Тейшейре грозит лишение свободы на много десятков лет, поскольку каждый опубликованный им секретный документ может стать предметом отдельного обвинения и повлечь за собой срок в 10 лет.

Точное количество опубликованных документов неизвестно, но The Whashington Post, которая накануне опубликовала интервью с участником онлайн-группы Тейшейры, называла цифру в 300 документов.

The Washington Post также утверждает, что до того момента, как утечка стала известна, Тейшера публиковал документы на сервере Discord на протяжении года.

Что известно о подозреваемом

Джек Тейшейра получил патриотическое и религиозное воспитание в семье военного. Его отчим Томас Дюфо после 34-летней военной карьеры в 2019 году ушел в отставку старшим сержантом из того же подразделения, 102-го разведывательного крыла.

Мать подозреваемого Дон Дюфо в течение многих лет работала в некоммерческих организациях, поддерживающих ветеранов, в том числе в Массачусетском фонде военных героев, а также некоторое время в Департаменте по делам ветеранов штата Массачусетс.

В городе Дайтон, где произошло задержание, проживает около 8000 человек, он находится в юго-восточной части Массачусетса примерно в 80 километрах к западу от военной базы, где работал Тейшейра.

Молодой человек был мобилизован на действительную федеральную службу прошлой осенью. Вследствие этого ему грозит дополнительное наказание в соответствии с системой военной юстиции.

В работу Тейшейры входила починка компьютерного оборудования и систем связи 102-го разведывательного крыла на базе ВВС Национальной гвардии Отис. Таким образом он имел доступ к строго засекреченным данным через компьютерную сеть министерства обороны США, известную как Объединенная всемирная разведывательная коммуникационная система. Он мог не только читать, но и распечатывать документы.

Подросток, который принадлежал к геймерской группе Тейшейры и дал интервью WP, описал его как патриота, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием.

Публикуя документы, Тейшейра, по мнению участника группы, не преследовал политические цели, а хотел уберечь от «пропаганды» людей, которых он считал своими друзьями. Они договорились, что документы не выйдут за пределы группы. Однако один из участников начал делиться документами на других серверах, вследствие чего они стали достоянием тысяч пользователей и разошлись по сети.

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