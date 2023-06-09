В Венгрии подтвердили передачу украинских пленных из России

Венгрия заявила, что Русская православная церковь передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья, сообщает венгерское издание ATV. Передачу 11 пленных координировал Министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает во время брифинга для СМИ в Будапеште, Венгрия, 21 декабря 2022 года. REUTERS/Marton Monus/File Photo

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Венгрия заявила, что Русская православная церковь передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья, сообщает венгерское издание ATV. Передачу 11 пленных координировал Министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен.

Ранее РБК-Украина сообщал, что РПЦ планирует передать часть украинских пленных Венгрии. При этом решение не было согласовано с Украиной. Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийской службы помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

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