Politico: Макрон, Шольц и Дуда в Париже обсудят гарантии безопасности Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц принимают участие в совместном заявлении во время Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене, Германия, в феврале 17, 2023. REUTERS/Kai Pfaffenbach

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда в следующий понедельник прибудут в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французских чиновников.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине «сильные, конкретные и ощутимые» гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить «путь к членству в НАТО».

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Польша неоднократно призывала предоставить Украине сильные гарантии безопасности. Во вторник Дуда встретился с несколькими лидерами стран-членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в Альянс.

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