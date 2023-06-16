В Петербурге на форуме ПМЭФ ждут Путина, отключив мобильный интернет

Президент России Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском форуме 17 июня 2022 года.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня временно отключили мобильный интернет. Об этом сообщил Росконгресс, который занимается организацией мероприятия. Там это решение объяснили «проведением технических работ», предложив участникам и гостям форума воспользоваться локальной Wi-Fi сетью.

Согласно распоряжению минцифры РФ, полученному операторами связи, от них потребовали отключить интернет на территории центра «Экспофорум», где проходит ПМЭФ.

Журналистка Фарида Рустамова связала отключение мобильного интернета с выступлением на форуме 16 июня Владимира Путина. «Чтобы во время пленарной сессии традиционного путинского мероприятия площадку форума не атаковали беспилотники, с завтрашнего дня на ней не будет работать мобильный интернет», — написала она.

Утром 16 июня кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что на ПМЭФ вводятся усиленные, даже беспрецедентные меры безопасности. Он указал, что «враг (…) не оставляет попыток нанести урон», поэтому «важно (…) быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности». Песков пояснил, что из-за мер безопасности возможны перебои с мобильным интернетом на ПМЭФ.

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