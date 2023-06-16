РФ нанесла ракетный удар по Украине во время визита миротворческой миссии лидеров африканских стран во главе с президентом ЮАР

В Киеве 16 июня во время визита делегации лидеров африканских государств раздался сигнал воздушной тревоги. ВСУ сообщили о российской массированной ракетной атаке на столицу, в ходе которой силы ПВО сбили 12 ракет. «Путин “укрепляет доверие”, нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Российская армия около 11 часов предприняла новую массированную воздушную атаку на территории Украины. Сперва Воздушные силы Украины сообщили о запуске крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Позже командование опубликовало сообщение о предварительных результатах работы ПВО. Воздушные силы заявляют об уничтожении 6 аэробаллистических ракет «Кинжал», 6 крылатых ракет «Калибр», а также двух разведывательных БПЛА.

В Киеве, столичной области и ряде регионов незадолго до полудня была объявлена воздушная тревога. Власти Киева публиковали сообщения о работе ПВО в столице и о взрывах. Мэр Виталий Кличко сообщал о взрыве в Подольском район. Вскоре после полудня воздушную тревогу в Киеве отменили. Кличко затем уточнил: «В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей. В Киеве поврежденных объектов, домов после ракетной атаки нет».

Киевская городская военная администрация, со своей стороны, заявила, что целью воздушного удара — с использованием баллистических и крылатых ракет — была столица. Глава КГВА Сергей Попко предупредил жителей о риске повторения атаки. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в одном из населенных пунктов региона в ходе атаки повреждены частные дома, опубликовав фото с места обстрела.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сегодняшнюю ракетную атаку на Киев «сигналом Путина» африканским лидерам, прибывшим в украинскую столицу для обсуждения своей миротворческой инициативы.

Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира,

— написал Дмитрий Кулеба.

Утром в пятницу в столицу Украины прибыли лидеры ряда африканских государств, в том числе президент ЮАР Сирила Рамафоса. В составе делегации — президенты Замбии, Сенегала, Коморских островов, премьер-министр Египта и министр иностранных дел Уганды.

Примерно за полчаса до ракетной атаки сообщалось, что африканская делегация находилась в Буче. Утром в связи с визитом был перекрыт центр Киева.

Сегодня лидеры африканских стран встречаются с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения своей миротворческой инициативы. 17 июня делегация прибудет в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточняло агентство Reuters, африканские лидеры намерены предложить Украине и России ряд «мер по укреплению доверия». В рамочном документе, подготовленном миссией, перечислены эти меры, в частности: отвод российских войск, вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановка исполнения ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, ослабление санкций Запада в отношении РФ.

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