Переворот в Нигере: лидеры военной хунты встретились с Нуланд, но отказались от переговоров с ЭКОВАС и ООН

Лидеры военной хунты, захватившей власть в Нигере, отказались от переговоров с ЭКОВАС и ООН, хотя встретились с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в понедельник. Что происходит в одной из крупнейших стран региона Сахель через две недели после госпереворота? И может ли в Нигер прийти ЧВК «Вагнер»?

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Военная хунта, захватившая власть в Нигере в конце июля, отказалась проводить переговоры с совместной делегацией Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза (АС) «из соображений безопасности».

Четырехсторонняя встреча должна была пройти в столице страны Ниамее во вторник, 8 августа, но путчисты заявили, что не смогут обеспечить безопасность дипломатов, так как население Нигера «в гневе» из-за введенных ЭКОВАС экономических санкций.

Ранее организация, в которую входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-дʼИвуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того, остановила все торговые операции с Нигером, заморозила активы Ниамея в центральном банке региона и приостановила все программы финансовой помощи стране. Нигерия, откуда Нигер получает почти всю электроэнергию, остановила поставки.

Нуланд в Ниамее

В понедельник в Ниамей прилетала исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд — второе лицо в американском внешнеполитическом ведомстве. Ее переговоры с военными Нигера длились более двух часов, но добиться какого-либо прогресса в, по ее словам, «предельно откровенных и временами сложных» дискуссиях не вышло.

В Нигере Виктория Нуланд встретилась с самопровозглашенным начальником генштаба бригадным генералом Муссой Салау Барму и тремя поддержавшими переворот полковниками. Несмотря на просьбы о встрече, лидер путча и бывший глава президентской гвардии Абдурахман Тчиани так и не вышел к американскому дипломату.

Заместителю госсекретаря также не позволили встретиться со сверженным президентом Нигера Мохамедом Базумом, который вместе с женой и сыном содержится под домашним арестом. На прошлой неделе он публично обратился к США и попросил помощи для восстановления конституционного порядка в стране.

На встрече Виктория Нуланд предложила мятежникам восстановить демократию и освободить Базума, подчеркнув, что если этого не произойдет, США прекратят экономическую поддержку Нигера — одной из беднейших стран Африки, которая при этом обладает богатыми запасами стратегически важных для Запада урана и нефти.

«Мы хотели откровенно поговорить с людьми, ответственными за угрозу демократическому порядку, чтобы посмотреть, можем ли мы решить эти проблемы дипломатическим путем и начать какие-то переговоры, а также чтобы четко дать понять, что поставлено на карту в наших отношениях: экономическая и другие виды поддержки, которые нам придется законно прекратить, если демократия не будет восстановлена», — заявила американский дипломат журналистам после визита в Ниамей.

По словам Нуланд, представители хунты «не проявили особого интереса» к предложению Вашингтона, так как «имеют свои идеи» о будущем Нигера. «Надеюсь, они будут держать дверь открытой для дипломатии», — добавила она.

Как рассказала представитель Вашингтона, она также предупредила путчистов, что им не стоит идти по пути соседнего Мали и обращаться за помощью к «ЧВК Вагнер», так как когда российские наемники приходят в какую-либо страну, там «ухудшается безопасность, ухудшается ситуация с правами человека». По ее словам, мятежники «осознают риски» сотрудничества с военной компанией Евгения Пригожина.

Нигер долгие годы был важным союзником США в борьбе с джихадистами в регионе и крупнейшим бенефициаром американских военных дотаций в Западной Африке. За последние десять лет Ниамей получил от Вашингтона военную помощь на сумму в более чем $500 млн, в том числе бронетехнику и разведывательные самолеты. Количество расквартированных в стране американских военных за это время увеличилось на 900%: со 100 до 1100 солдат и офицеров. Они тренировали, обучали и участвовали в операциях вместе с местными военными. Одним из тех, кто много лет работал с американским спецназом, был и генерал Мусса Салау Барму, с которым встречалась Виктория Нуланд.

В стране также находятся около 1500 французских военных. После того, как им пришлось покинуть Мали в связи с военным переворотом, Нигер стал главной базой Франции в регионе.

Сторонники путчистов с плакатом «Прощай, Франция». Ниамей, Нигер. 3 августа 2023. REUTERS - STRINGER

Реален ли сценарий военного вторжения в Нигер?

Кроме США переворот в Нигере — уже седьмой в Западной и Центральной Африке за последние три года — осудили большинство европейских стран. Евросоюз ввел против Ниамея санкции и полностью прекратил финансовую поддержку республики до тех пор, пока не будет восстановлено законное правительство.

За ситуацией с особым беспокойством следят и в прозападных государствах Африки: Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое имеет свои войска и в прошлом уже направляло их в страны, где произошли попытки военного переворота (к примеру, в Гамбию в 2017 году и в Кот-д'Ивуар в 2003-м), пригрозило перейти к силовому сценарию, если путчисты не вернут власть Мохамеду Базуму.

Военная хунта отвергла ультиматум, закрыла небо над страной и, как сообщает CNN со ссылкой на источники, стягивает войска к Ниамею, чтобы подготовиться к потенциальному вторжению. Путчисты заявили, что как минимум в двух странах уже началась подготовка к нему, но уточнять, в каких именно, не стали.

Решение о военном вторжении может быть принято на саммите ЭКОВАС в четверг. Силовой сценарий активно поддерживает президент Нигерии Бола Тинубу, который сейчас занимает пост председателя сообщества. Но в воскресенье нигерийский Сенат проголосовал против использования государственных войск на территории соседнего Нигера, что связывает руки главе страны.

Возможную интервенцию также готовы поддержать Кот-д'Ивуар, Сенегал и Бенин. Численность таких войск может достигать 25 тысяч человек, пишет RFI.

Впрочем, предложение ЭКОВАС — сдаться и освободить Базума — официально действовало до воскресенья, 6 августа. Но ни в понедельник, ни во вторник интервенции в Нигер не произошло. Как писала газета Wall Street Journal, войска сообщества пока не готовы к активным действиям. Если Гамбия, где ЭКОВАС предотвратила переворот в 2017-м, — это маленькая страна со сравнительно слабой армией, то Нигер — государство в центре региона Сахель, равное по площади двум Франциям, войска которого тренировали американские инструкторы.

Буркина-Фасо и Мали, — где в прошлом году к власти также пришли военные, — поддержали хунту и отправили в Ниамей приветственную делегацию, а также заявили, что ввод войск в Нигер будет равносилен объявлению им войны. Мятежников также поддержала военная хунта Гвинеи.

Франция объявила, что отказывается от программы финансовой помощи Буркина-Фасо, которая должна была составить почти 500 млн евро.

Чад и Алжир, которые не входят в ЭКОВАС, выступили как против переворота, так и против военного вторжения в Нигер. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно в конце июля стал первым и единственным иностранным лидером, который приехал в Ниамей, встретился со свергнутым Мухамедом Базумом и опубликовал с ним совместную фотографию. Тогда он также провел переговоры с главой военной хунты, чтобы «изучить все возможности и найти мирное решение кризиса», но ни к каким результатам эта поездка не привела.

Нигер и « ЧВК Вагнер»

На Западе опасаются, что захватившая власть в Нигере хунта повернется за поддержкой к «ЧВК Вагнер». На прошлой неделе один из лидеров переворота генерал Салифу Моди посетил с визитом Мали, где находятся российские наемники, и, как пишет Associated Press со ссылкой на источники, попросил помощи у «Вагнера».

Основатель ЧВК Евгений Пригожин ранее назвал путч в Нигере «хорошей новостью» и предложил новым властям услуги своих наемников.

В Европе и США считают, что теперь он попытается закрепиться еще в одной африканской стране с богатыми природными ресурсами.

Сторонники путчистов с российским флагом. Ниамей, Нигер. 3 августа 2023. REUTERS - STRINGER

«"Вагнер" не стоял за переворотом. Но — из конъюнктурных соображений — "Вагнер" может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки. Нужно четко осозновать последствия такого выбора», — заявил агентству AFP министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

С похожим заявлением в беседе с Би-би-си выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен: «Думаю, то, что случилось, и то, что продолжает происходить в Нигере, не было инициировано Россией или "Вагнером", но они пытаются воспользоваться этим. Куда бы ни приходила "ЧВК Вагнер", за ней всегда следовали смерть, разрушения и эксплуатация».

Сторонники путчистов неоднократно выходили на улицы Ниамея с российскими флагами. Как отмечают эксперты, многие жители региона видят в России и группе ​​​​​​​«Вагнер» альтернативу Западу и, в частности, Франции, колонией которой был и Нигер.

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