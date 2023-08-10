Кандидата в президенты Эквадора застрелили на выходе с предвыборного митинга

В Эквадоре убили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо — прямо на выходе с предвыборного митинга. Политик обещал бороться с коррупцией и наркокартелями, ему неоднократно угрожали расправой.

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Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит после предвыборного митинга в столице страны Кито вечером 9 августа. По словам очевидцев, 59-летний политик в окружении охраны вышел из дверей здания школы, где проходила встреча с избирателями, и садился в автомобиль, когда ему три раза выстрелили в голову.

Вильявисенсио был сразу же доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. В ходе перестрелки с охраной политика были ранены девять человек, среди них — кандидат в депутаты эквадорского парламента и два полицейских.

По версии следствия, нападавших было несколько. Один из них умер на месте от полученных ранений. После трагедии полиция провела рейды в нескольких районах столицы и задержала шесть человек.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что преступление «не останется безнаказанным», и ввел в стране чрезвычайное положение на 60 дней.

Во время предвыборной кампании депутат Национального собрания и бывший журналист Фернандо Вильявисенсио обещал бороться с коррупцией и наркокартелями. Хотя, по данным последних опросов, он не входил в группу лидеров президентской гонки и мог получить на выборах лишь около 13% голосов, он стал известен, благодаря тому, что публично говорил о связи правительства страны с криминальными организациями.

У Фернандо Вильявисенсио осталась жена и пятеро детей.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка Los Lobos («Волки») — вторая по величине в Эквадоре, к которой причисляют себя около 8 тысяч человек. Считается, что Los Lobos имеет тесные связи с мексиканским наркокартелем Jalisco New Generation Cartel (CJNG) и перевозит для него кокаин.

Еще недавно Эквадор называли одним из самых безопасных государств Латинской Америки, но в последние пять лет там активизировались колумбийские и мексиканские наркокартели, которые используют крупные порты Эквадора для перевозки в США и Европу кокаина, произведенного в соседних Колумбии и Перу. Вместе с наркотрафиком в стране увеличилось количество убийств (теперь оно одно из самых высоких в регионе), уличных перестрелок и поджогов автомобилей.

Убийство Фернандо Вильявисенсио — не первое нападение на политика в Эквадоре за последние недели. В конце июля на улице был убит мэр города Манта Агустин Интриаго.

Дата президентских и парламентских выборов остается неизменной — 20 августа.

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