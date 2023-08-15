На Дональда Трампа завели четвертое уголовное дело – на этот раз за попытку отменить итоги выборов в Джорджии

Дональду Трампу предъявили обвинения за попытку отменить итоги выборов 2020-го года в Джорджии. Это уже четвертое уголовное дело против бывшего президента США.

Экс-президент США Дональд Трамп бросает в толпу кепки со своим автографом во время турнира по гольфу Bedminster Invitational LIV Golf. Бедминстер, Нью-Джерси, США. 13 августа 2023.

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На экс-президента США Дональда Трампа завели уже четвертое уголовное дело: на этот раз из-за попытки вмешаться в подсчет голосов и отменить итоги выборов 2020 года в штате Джорджия, где республиканец потерпел поражение.

Расследование дела длилось более двух лет, и в понедельник вечером Большое жюри Джорджии проголосовало в поддержку обвинения.

Обвинительное заключение содержит 41 пункт. 22 из них посвящены подделке документов, восемь – выдаче себя за государственных служащих, три – давлению на свидетелей, другие три – вмешательству в выборы и обману государства, еще три – взлому компьютеров, одно – рэкету, еще одно – лжесвидетельствам.

Лично бывшего президента обвиняют сразу по 13 пунктам. Самый тяжкий из них фактически инкриминирует Трампу создание преступной группы – речь идет о нарушении так называемого закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act — «Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях»), который раньше использовался для борьбы с мафией. Только по нему экс-главе государства грозит 20 лет лишения свободы.

Поводом для расследования стал телефонный звонок на тот момент действующего президента США госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру 2 января 2021. В нем Дональд Трамп предложил ему помочь «найти 11 780 голосов» – именно столько, сколько было необходимо, чтобы обогнать Джо Байдена.

Кроме самого Трампа обвинения были предъявлены еще 18 его соратникам, в том числе бывшему главе президентской администрации Марку Медоузу, личному адвокату президента и экс-мэру Нью-Йорка Руди Джулиани, а также бывшему высокопоставленному чиновнику из Министерства юстиции Джеффри Кларку.

Экс-президенту и остальным обвиняемым предложено сдаться полиции в Атланте до полудня 25 августа. В этот день судья определит им меру пресечения.

Сам Дональд Трамп вину не признает. Новое уголовное дело он, как и предыдущие, назвал «охотой на ведьм».

О каком звонке идет речь?

Аудиозапись разговора Дональда Трампа и Брэда Раффенспергера длиной в час появилась в газете Washington Post в январе 2021 года. В ней на тот момент действующий президент США пытается заставить госсекретаря Джорджии и соратника по Республиканской партии пересчитать голоса в его пользу. Трамп льстит, просит и угрожает Раффенспергеру возможными юридическими последствиями.

«Жители Джорджии в гневе, жители страны в гневе, – говорит Дональд Трамп. – Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы, знаете, пересчитали [голоса]».

«Господин президент, сложность в том, что данные, которые у вас есть, неверны», – отвечает ему Брэд Раффенспергер.

«Я не мог проиграть в Джорджии, – несколько раз повторяет президент США. – Я всего лишь хочу найти 11 780 голосов».

Трамп угрожает Раффенспергеру, утверждая, что в округе Фултон якобы были уничтожены тысячи бюллетеней. Он требует добавить их в финальный подсчет и намекает на то, что в противном случае госсекретаря ждут проблемы с законом: «Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката».

Во время звонка на линии присутствовали другие люди – в том числе глава президентской администрации Марк Медоуз.

Другие обвинения против экс-президента

История с выборами в Джорджии стала уже четвертым уголовным делом против бывшего президента США.

Первое из них связано со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Независимый спецпрокурор Джек Смит пытается доказать причастность Дональда Трампа к организации беспорядков.

Второе касается выплаты в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. – за молчание о сексуальной связи с бизнесменом в середине нулевых – и фальсификации бухгалтерской отчетности об этом. По версии следствия, выплаты женщине помечались как расходы на адвокатские услуги.

Третье – о халатном обращении с секретными документами, найденными в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Обвинение считает, что экс-президент хранил у себя в туалете и кладовке бумаги, касающиеся ядерной программы США, а также хвастался ими перед гостями. Один раз Дональд Трамп якобы продемонстрировал «писателю, издателю и двум подчиненным» нереализованный план атаки на неназванную страну, в другой – показал сотруднику своего избирательного штаба карту под грифом «совершенно секретно».

В общей сложности экс-президента обвиняют в 91 преступлении. По данным издания The Hill, в недавнем письме к своим сторонникам Дональд Трамп пожаловался, что в общей сложности ему грозит 561 год тюрьмы.

Последнее дело отличается от предыдущих тем, что рассматривается не на федеральном уровне, а на уровне штата. Это означает, что если Дональда Трампа вновь изберут президентом – а он пока считается фаворитом в борьбе за номинацию от республиканской партии и будет иметь право баллотироваться даже находясь в тюрьме – он не сможет помиловать себя президентским указом.

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