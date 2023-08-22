Дональд Трамп остался на свободе под залог в $200 тысяч

Суд в Джорджии временно оставил на свободе Дональда Трампа, которого в этом американском штате обвиняют в попытке вмешательства в выборы 2020-го года. Экс-президент США пообещал заплатить залог в $200 тысяч и не пытаться угрожать ни свидетелям, ни другим обвиняемым.

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Дональд Трамп пока избежал тюрьмы: 21 августа судья в Атланте, штат Джорджия, позволил бывшему президенту США остаться на свободе до разбирательства по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020-го года, заплатив залог в размере $200 тысяч.

Экс-президент также оставлен на свободе под обязательство не вступать в контакт со свидетелями и другими 18 обвиняемыми: не запугивать их и не угрожать им. Общаться с этими людьми подозреваемому позволено только в присутствии адвокатов.

Трампу также запрещено делать посты и репосты чужих сообщений в соцсетях в случае, если их можно интерпретировать как угрозу или попытку вмешаться в следствие.

«Обвиняемый не должен осуществлять акты запугивания в отношении лиц, известных ему и являющихся соответчиками или свидетелями по этому делу, или иным способом препятствовать отправлению правосудия», — говорится в решении суда.

14 августа Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social раскритиковал прокурора округа Фултон Фани Уиллис, которая ведет дело. В написанном заглавными буквами посте экс-президент обвинил ее в должностных преступлениях и в том, что она якобы «позволила Атланте стать одним из самых опасных городов в мире».

Как и для других ведущих против него дела прокуроров, Дональд Трамп придумал для Фани Уиллис прозвище — Phoney Fani. В переводе с английского прилагательное phony означает «надуманный» или «мошеннический». Экс-президент также намекает на причину начала расследования — телефонный разговор, в котором на тот момент кандидат на второй срок Трамп просит госсекретаря Джорджии «найти 11 780 голосов», чтобы обойти Джо Байдена.

Миллиардер также неоднократно заявлял, что Фани Уиллис — первая темнокожая женщина, занимающая пост окружного прокурора в Фултоне, — расистка.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис REUTERS - ELIJAH NOUVELAGE

Формально Дональд Трамп и 18 других обвиняемых обязаны сдаться правоохранителям до полудня пятницы, 25 августа. Экс-президент уже написал в Truth Social, что поедет в Атланту: «Можете себе это представить? В четверг я отправляюсь в Атланту, штат Джорджия, чтобы быть АРЕСТОВАННЫМ ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫМ окружным прокурором Фани Уиллис».

Впрочем, учитывая договор между адвокатами миллиардера и прокуратурой, он, вполне вероятно, останется на свободе — правда, после того, как у него возьмут отпечатки пальцев и сфотографируют в профиль и анфас.

По просьбе Фани Уиллис формально обвинения Дональду Трампу будут предъявлены 5 сентября, а судебный процесс начнется в марте следующего года.

Дела против Трампа

2 января 2021, во время подсчета голосов на президентских выборах, Дональд Трамп позвонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергер и, угрожая проблемами с законом, предложил где-то «найти 11 780 голосов» – именно столько, сколько было необходимо, чтобы обогнать Джо Байдена и второй раз занять президентское кресло.

Раффенспергер отказался, а запись разговора попала к журналистам от одного из присутствующих на линии людей.

Уголовное дело, открытое против Трампа в Джорджии, стало уже четвертым уголовным обвинением против экс-президента США. В первом из них, которое расследуется на федеральном уровне, независимый спецпрокурор Джек Смит пытается доказать причастность Дональда Трампа к организации беспорядков и попытке отменить результаты президентских выборов 2020-го года, которые он проиграл.

Второе дело на уровне штата Нью-Йорк касается выплаты в 2016 году, во время предвыборной кампании, порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тысяч – за молчание о сексуальной связи с бизнесменом в середине нулевых. Следствие считает, что Трамп фальсифицировал бухгалтерскую отчетность об этом и пометил выплаты женщине как расходы на адвокатов.

В третьем деле федеральные правоохранители обвиняют экс-президента в халатном обращении с секретными документами, которые миллиардер хранил в туалете и кладовке своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По версии следствия, он даже хвастался секретными бумагами перед гостями.

В общей сложности бывшего хозяина Белого дома подозревают в 91 преступлении. Он, впрочем, отвергает все обвинения и называет происходящее «охотой на ведьм». Более того: Дональд Трамп успешно использует открытые против него дела в своей предвыборной кампании, заявляя, что это все попытка демократов не дать ему участвовать в следующих президентских выборах.

На данный момент 77-летний Дональд Трамп лидирует среди претендентов на роль кандидата в президенты от республиканцев. Праймериз партии пройдут в январе.

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