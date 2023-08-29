Лыжи не едут: более половины европейских курортов могут закрыться из-за нехватки снега

КЛИМАТ

От половины до 98% горнолыжных курортов Европы могут закрыться, если средняя температура воздуха в мире повысится более чем на 2°C относительно доиндустриального уровня. К такому выводу пришли французские и австрийские ученые, которые смоделировали будущее 2234 европейских курортов, расположенных в 18 горных массивах 28 стран. Ситуацию может несколько улучшить использование искусственного снега, но и здесь всё не так просто: его производство требует большого количества воды и электроэнергии, что в свою очередь увеличивает углеродный след.

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Будущее европейских горнолыжных курортов — под угрозой. Из-за глобального потепления натурального снега может стать недостаточно для катания по большинству трасс, выяснила группа французских и австрийских ученых-климатологов. Их выводы опубликованы в научном журнале Nature Climate Change.

Авторы исследования — в основном из авторитетного Национального института сельскохозяйственных исследований Франции INRAE и Французской национальной метеорологической службы Météo-France — смоделировали развитие ситуации на 2234 горнолыжных курортах по всей Европе: от Британских островов до Турции.

Изучив потенциальные изменения в атмосфере и количество выпадающего обычно в 18 горных массивах 28 стран снега, климатологи пришли к выводу, что более чем половина расположенных там курортов для зимнего отдыха столкнется с острой нехваткой натурального снега в будущем.

Количество горнолыжных курортов, которым угрожает закрытие, будет зависеть от того, на сколько градусов поднимется средняя температура воздуха в мире относительно доиндустриального уровня. Доиндустриальный уровень, то есть средние температуры в 1850-1900 годов, — это ориентир, которым пользуются ученые, чтобы арифметически описать изменение климата. Считается, что с тех пор «мировой термометр» поднялся уже на 1,15°C. Всемирная метеорологическая организация с 66%-ной вероятностью предполагает, что до 2027 года эта цифра превысит 1,5°C.

В новом исследовании ученые не называют конкретных временных рамок, но детально рассматривают сценарии изменения снежного покрова в зависимости от роста средней мировой температуры.

Горнолыжный подъемник на курорте Семно во Французских Альпах 27 декабря 2022. Курорт пришлось закрыть из-за нехватки снега. AFP - JEFF PACHOUD

От 53% до 98% горнолыжных курортов Европы могут лишиться снега

Так, если глобальное потепление, действительно, составит 1,5°C, как считает ВМО, с «очень высоким риском» нехватки снега столкнется чуть меньше трети — 32% — из рассмотренных специалистами горнолыжных курортов. Если средняя температура в мире составит 2°C, в такой ситуации окажутся уже более половины европейских курортов, то есть 53%. При повышении на 3°C в опасности будет 91% центр зимнего досуга, а на 4°C — снега не будет почти нигде, то есть на 98% из изученных курортов.

Представим, что средняя мировая температура возрастет на 3°C: в таком случае склоны перестанут быть белыми на 87 процентах курортов Швейцарии (если бы термометр остался на 1°C — таких было бы лишь 5%), на 93 процентах курортов Франции (против 4% при 1°C), на 94 процентах курортов Австрии (а не на 6% при 1°C). В Германии и Италии серьезные проблемы со снегом возникнут абсолютно во всех центрах зимнего досуга — вместо 20% и 69% соответственно, подсчитали климатологи.

Ученые пришли к таким цифрам, изучив данные за 20% самых неблагоприятных с точки зрения выпавшего снега лет с 1961 по 1990 годы. Специалисты также приняли во внимание частоту малоснежных зим, высоту склонов и то, насколько открыта местность, на которой расположены трассы. Эти факторы меняются от страны к стране.

В частности, во Франции снежный покров становится значительно тоньше в зависимости от высоты, отмечают специалисты. Это означает, что расположенные на средней высоте лыжные курорты ожидает гораздо худшее будущее, чем станции, находящиеся высоко в горах.

Искусственный снег не безвреден для природы

Одним из способов решения проблемы может стать переход на искусственный снег или, по крайней мере, добавление его к настоящему. Тем не менее у такого подхода также есть проблемы, подчеркивают авторы исследования.

Производство искусственного снега само по себе требует большого количества электроэнергии и воды, что в свою очередь не безвредно для экологии и увеличивает углеродный след. Как и транспорт, который необходим, чтобы доставить в горы необходимую для работы снежных пушек воду.

Если сравнить предполагаемый расход воды с её расходом в месяцы с декабря по февраль в период с 1961 по 1990 годы, получится, что он будет в 1,2 — 3,5 раз больше. Даже сейчас на производство искусственного снега уходят сотни тысяч кубометров воды. К примеру, на курорте Валь-Сени во Французских Альпах уходит от 400 до 450 тысяч кубометров воды в год. В хороших метеоусловиях снежные пушки должны работать как минимум 96 часов, чтобы полностью покрыть им одну трассу.

«Раньше Европе требовалось около 100 миллионов кубических метров воды в год, потребление энергии было на уровне 300 ГВтч (гигаватт-час), что соответствует 80 000 тонн эквивалента CO2. Эти цифры увеличиваются на 10-20% при потеплении климата на 2°C и на 10%-40% при 4°C», — пояснил в интервью Le Figaro один из авторов исследования, директор Национального центра метеорологических исследований CNRM Самюэль Морен.

На данный момент больше всего ресурсов для производства искусственного снега тратят Франция и Австрия. Судя по подсчетам ученых, эти же страны останутся лидерами по этому пункту и дальше.

Впрочем, самым загрязняющим производство снега считается в государствах, в которых до сих пор велика доля угля в электроэнергетике — в частности, в Польше. Поэтому хотя на польских курортах искусственного снега не так много, один горнолыжник загрязняет там атмосферу больше, чем где-либо еще.

Если долю искусственного снега на европейских курортах придется увеличить, самый большой углеродный след будут оставлять Австрия и Италия, считают ученые. При самом экстремальном из сценариев он возрастет на 30%.

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