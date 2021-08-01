Белорусская бегунья попросила предотвратить попытку властей насильно вывезти ее из Токио

Кристина Тимановская (справа) теперь уже вряд ли сможет выступать за Беларусь. По крайней мере, пока там не сменится власть.

24-летняя белорусская бегунья Кристина Тимановская заявила о попытке властей Беларуси насильно вывезти ее из Токио, где проходит Олимпиада, на родину. Легкоатлетка обратилась за помощью к Международному олимпийскому комитету (МОК) и заявила о намерении просить политическое убежище в Европе.

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О том, что спортсменку насильно вывозят из Токио, сообщил телеграм-канал оппозиционного самопровозглашенным властям Беларуси Фонда спортивной солидарности (BSSF).

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт», — заявил BSSF.

Позже спортсменка подтвердила «Еврорадио», что ее привезли в аэропорт японской столицы. Тимановская сообщила, что в аэропорту местная полиция пытается решить, что с ней делать дальше. Легкоатлетка также заявила, что планирует просить убежище в Европе и ждет, когда в аэропорт приедут представители белорусской диаспоры в Японии. Она также записала обращение к МОК.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в МОК в связи с тем, что Олимпийский комитет Беларуси собирается насильно вывезти ее из Японии.



Видео: БФСС pic.twitter.com/6c3DHsJg4S — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 1, 2021

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Поэтому прошу МОК вмешаться в это», — заявила спортсменка.

В МОК ответили, что изучают ситуацию с Тимановской.

BSSF сообщил, что к ней выехали представители МИД Японии.

«Новая газета» уточнила, со ссылкой на телеграм-канал Народного антикризисного управления (НАУ), что посольство Польши готово оказать белорусской легкоатлетке правовую и консульскую помощь.

«МИД Польши дал соответствующее поручение Консулу Польши в Токио, с которым уже устанавливает связь белорусская диаспора в Японии», — сообщило НАУ.

«Новая» уточняет, что конфликт начался после того, как руководство сборной Беларуси решило поставить спринтершу Тимановскую вместо другой, не допущенной к соревнованиям бегуньи, в качестве участницы эстафеты 4×100. Спортсменка возмутилась решением, так как никогда на профессиональном уровне не участвовала в этой дисциплине. «Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, почему я должна расхлебывать эти проблемы?», — заявила Тимановская, возмутившись также тем, что она узнала об этом решении «от посторонних людей», а не от руководства команды.

После этого Олимпийский комитет Беларуси (НОК) решил снять спортсменку с соревнований на Играх в Токио.

Президентом НОК является Виктор Лукашенко, сын самопровозглашенного президента.

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