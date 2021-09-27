Жители Сан-Марино проголосовали за легализацию абортов. Идею на референдуме поддержали более 77% голосовавших. Против высказалисть 23%, главным образом, представители консервативной католической общины.

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До сих пор в Сан-Марино действовал закон, принятый еще в 1865 году: он запрещал аборты и приравнивал их к преступлению. Женщинам, решившимся на аборт, могло грозить лишение свободы на срок до трех лет, а медицинский работникам, проводящим процедуры прерывания беременности, — до шести лет тюрьмы. При этом случаи осуждения за аборты в Сан-Марино не известны: до сих пор жительницы республики отправлялись для проведения абортов в Италию, где прерывание беременности было легализовано в 1978 году.

По итогам прошедшего референдума парламент Сан-Марино подготовит новый законопроект, предусматривающий легализацию абортов на сроках до 12 недель, а также прерывание беременности на более поздних сроках при наличии медицинских показаний. Предполагается, что на подготовку документа может уйти около шести месяцев.

В референдуме приняли участие чуть более 40% жителей Сан-Марино.

На территории Европы аборты по-прежнему запрещены в Андорре и на Мальте. Осенью 2020 года конституционный суд Польши запретил проведение абортов в случае неизлечимой болезни или обнаружения у плода тяжелого или необратимого дефекта — это около 98% абортов, проводившихся в стране. Решение вызвало масштабные протесты.

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