«Средневековые осады городов и обстрелы мирного населения»: Amnesty International о войне в Украине

ИНТЕРВЬЮ

Правозащитная организация Amnesty International 29 марта представила ежегодный доклад о ситуации в области прав человека. По мнению представителей «Международной амнистии», 2021 год в России и мире был отмечен серьезными репрессиями гражданских активистов и политиков и стал «инкубатором» для еще большей нестабильности на десятилетие вперед. Региональный директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс считает, что в период войны репрессии в России почти достигли уровня Советского Союза, а виновных в возможных военных преступлениях привлекут к уголовной ответственности.

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На пресс-конференции вы сказали, что не хотели верить в то, что война действительно начнется. Но были ли на это предпосылки?

Конечно, были. Просто невозможно было поверить, что в 2022 году еще возможна война такого масштаба. Что Путин решится на такое.

Свидетельства того, что подобное может произойти, были весь прошлый год. Приходила информация от секретных служб, вы видели это сами в материалах СМИ.

Но мы с командой Amnesty International были удивлены такому развитию событий: средневековым практикам осады городов, намеренному обстрелу мирного населения. Похожее было в Сирии, в Чечне. Но мы не хотели верить в то, что такой же сценарий повторится в центре Европы.

Какие именно факты и события могли показать, что Россия готовится к вторжению в Украину?

2021-й год в политическом плане отметился сближением правительств Путина и Лукашенко, перехватом самолета с Романом Протасевичем — это событие мне напомнило сценарий голливудского фильма. Затем на границе Беларуси мигранты стали политическим инструментом. Да, теперь, смотря в прошлое, можно сказать: мы могли бы предсказать этот конфликт. Но все-таки подобная война! В 2022 году? Я все еще шокирована.

Мы записываем это интервью 28 марта — война началась месяц назад. Как поменялась ситуация в последние дни?

Мы видим, что уже несколько дней функционируют гуманитарные коридоры — по крайней мере в части страны. Проходят переговоры в Турции, президенты Путин и Зеленский готовы идти на некоторые уступки.

Хотелось бы, чтобы стороны договорились о прекращении огня, но это не моя ответственность. Мы должны громко требовать защиты гражданских лиц. Добиваться помощи журналистам, представителям гражданского общества в трех странах: Украине, Беларуси и России. В них нарушаются права человека. Ведь когда мы говорим о ситуации в Украине, речь идет не только об этой стране.

Здание областной госадминистрации в Николаеве после российского удара 29 марта 2022. AP - Petros Giannakouris

Все больше СМИ в России закрываются, прекращают выпускать новости…

Не только. Они попадают под блокировку, как наш сайт на русском языке. Ведь наше движение, в котором состоит более 10 миллионов человек, решило описывать события в Украине словами «агрессия», «война», «вторжение».

Одна из наших основных миссий — быть источником независимой, объективной информации в России для русского народа.

Сегодня мы узнали, что Дмитрий Муратов и редакция «Новой газеты» решили временно прекратить выпуск издания из-за претензий Роскомнадзора.

У меня нет слов. Я знаю, что недавно Дмитрий Муратов был в Риге, но потом вернулся к своей команде. Это шок — осознавать, что лауреат Нобелевской премии вынужден прекратить работу. Репрессии в России сейчас почти превосходят советские.

И снова повторю — мы, правозащитники, и вы, журналисты, должны поддерживать народ России и обеспечивать его независимой информацией.

Как в этой ситуации могут работать организации, подобные вашей? Ведь деятельность в России максимально осложнена?

Да, работать непросто, но мы работаем. Это наш мандат, наша обязанность: проливать свет на все нарушения прав человека и поддерживать гражданское общество в России, Украине, Беларуси. Тем его представителям, которые решат покинуть страны, нужно помочь в визах, жилье и прочем.

Вы считаете, что эта война заставит жителей Европы осознать, что свобода и мир существуют не везде, а права человека не соблюдаются «по умолчанию»? Ведь мы не привыкли к такому конфликту.

Да, это и есть та единственная надежда, про которую я говорила на пресс-конференции. Сейчас права человека находятся в центре европейской политической повестки.

Но война в Украине — это не только европейская проблема. Она затрагивает многие мировые институты. Этот конфликт влияет на рынок электроэнергии, газа, топлива. Война может вызвать и мировой гуманитарный кризис — в частности, Судан импортирует из России и Украины большую часть зерна.

Так что война должна оставаться в мировой, а не лишь европейской повестке.

Разрушенный жилой дом в районе Киева. 29/03/2022. REUTERS - GLEB GARANICH

В Украине есть мнение, что в этой войне виноваты не только Владимир Путин, но и российское общество, народ. Как вы к этому относитесь?

Я думаю, что война в Украине произошла из-за действий российского правительства. И мы в Amnesty International будем бороться до последнего, чтобы все, кто командовал возможными военными преступлениями, принимал решения, предстали перед правосудием.

Народ России живет в ситуации, где права человека постоянно нарушаются, с того момента, как Владимир Путин пришел к власти. Он смог взять контроль над медиа и оставил лишь несколько независимых изданий. Сейчас все неподконтрольные ему СМИ либо закрылись, либо были ликвидированы. Их авторы покинули Россию.

В последние годы прекратили свою деятельность ОНК, которые имели отношение к правозащите. Настолько тяжелыми, репрессивными были условия.

В области дезинформации Россия является профессионалом. Нам это показала работа «фабрики троллей» из Санкт-Петербурга на выборах в США. Поэтому лучший способ поддержать российский народ — это предоставлять ему объективную информацию.

Подробно о докладе Amnesty International читайте в материале RFI

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