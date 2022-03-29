COVID, Навальный и иноагенты: Amnesty International подвела итоги довоенного года

Задержание на акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 январе 2021 года

Мировое сообщество так и не добилось равного доступа к вакцинам от коронавируса во всех странах мира, а в России оппозиционера Алексея Навального приговорили к двум с половиной годам лишения свободы и отказались отпустить по требованию ЕСПЧ. Amnesty International во вторник, 28 марта, опубликовала ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире. Война с Украиной в нем не упоминается — отчет международной организации посвящен только событиям 2021 года. Но на пресс-конференции говорили и о нападении России на соседнюю страну.

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«2021-й должен был стать годом восстановления и возрождения. Но вместо этого он стал инкубатором для еще большего неравенства и нестабильности на десятилетие вперед», — говорится в предисловии к докладу. Amnesty International вспоминает прошедший год как полный репрессий, вооруженных конфликтов и нарушений международного права во многих регионах мира.

Как говорится в более чем 500-страничном документе, где собраны тысячи имен оппозиционеров, активистов и правозащитников, в 2021 году в мире распространилась «политика и идеология, основанная на расизме».

«Из-за этого миллионы людей были вынуждены просто выживать», — отмечает глава Amnesty International Аньес Калламар. Богатые страны не поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса, а беженцев не принимали и обрекали на верную гибель. Не менее чем 48 стран мира нелегально высылали мигрантов.

«Цена человеческой жизни в мире (в 2021-м году) снизилась», — считают в Amnesty International.

Репрессии в России

В России прошлый год был отмечен «беспрецедентным» давлением на независимых кандидатов на выборах в Государственную думу. В ходе голосования с 17 по 19 сентября зафиксировано рекордное число нарушений.

Пандемия COVID-19 в 2021-м снова ударила по России и обострила проблемы, уже существовавшие в секторе здравоохранения. Мигранты, находящиеся в нелегальном статусе, не могли сделать прививку от коронавируса.

Под предлогом борьбы с распространением COVID-19 под запрет попала большая часть протестных акций, тогда как провластные митинги проводились без оглядки на санитарные ограничения.

Против участников мирных маршей и пикетов полиция использовали незаконные спецсредства, в том числе электрошокеры. Среди жертв полицейского насилия — сторонники Алексея Навального.

Экологического активиста Вячеслава Егорова, который протестовал против расширения мусорного полигона, приговорили к 15 месяцам колонии по так называемой «дадинской» статье.

Независимые СМИ и гражданские объединения пострадали от закона об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». Его в 2021-м не отменили, хотя в Совете Европе подчеркнули, что эта «правовая норма» нарушает базовые права человека. В списке иноагентов оказались восемь новых НКО, а в перечне «нежелательных организаций» — 18.

Правозащитное объединение «Команда 29» вынуждено было прекратить свою деятельность. В докладе также упоминаются репрессии против ассоциации «Голос», признанной иноагентом, и «Международного мемориала».

Отдельно Amnesty International отметила давление на СМИ. Основателя расследовательского издания «Проект» Романа Баданина признали иностранным агентом.

Угрозы в адрес журналистки «Новой газеты» Елене Милашиной не были расследованы.

Корреспонденту BBC в Москве Саре Рейнсфорд отказались продлить аккредитацию.

Против четырех авторов студенческого издания DOXA завели уголовные дела.

Журналиста Игоря Хорошилова из Ростова-на-Дону дважды приговорили к 10 дням лишения свободы за упоминание «умного голосования» в социальных сетях.

Правозащитники вновь обратили внимание и на дело Юлии Цветковой. Этот процесс подробно освещала Русская служба RFI. Уже три года художницу судят за «распространение порнографии». В социальной сети ВКонтакте в паблике «Монологи вагины» она публиковала абстрактные изображения обнаженных женских тел.

Усилились и репрессии против политических активистов. В их числе политик Алексей Навальный, приговоренный к 32 месяцам (примерно двум с половиной годам) лишения свободы. Его отказались освободить по требованию ЕСПЧ. Новый приговор Навальному, вынесенный весной 2022 года — девять лет строгого режима — в доклад не вошел.

Шамана Александра Габышева, который в январе прошлого года отправился в новый поход для «изгнания Путина», направили на принудительное лечение.

С домашним насилием в России в прошлом году борьбу не усилили. По данным консорциума женских НКО, которые приводит Amnesty International, больше половины убитых в стране женщин погибли от рук партнера или родственника.

Дискриминация представителей ЛГБТ-сообществ, констатируют правозащитники, продолжается.

Подробно с докладом Amnesty International на английском, французском, испанском и арабском языках можно ознакомиться по ссылке. В документе также подробно рассказывается о ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение «Талибан», нарушении прав беженцев в Европе, кризисе в Эфиопии… Всего в докладе за 2021 год 154 страны.

На пресс-конференции, впрочем, как журналисты, так и докладчики Amnesty International, говорили о ситуации уже этого года.

Отдельно региональный директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс прокомментировала давление на «Новую газету». Ее редакция 28 марта решила прекратить выпуск газеты из-за второго за месяц предупреждения Роскомнадзора — отзыва лицензии и блокировки издание дожидаться не стало.

«Это шок — узнать, что лауреат Нобелевской премии (Дмитрий Муратов — RFI) должен прекратить выпуск своей газеты. Это показывает, что репрессии в России сегодня практически превосходят советские. Сейчас ответственность и правозащитников, и журналистов, в том, чтобы обеспечить народ России объективной информацией», — заявила Стразерс. Интервью с ней читайте скоро на нашем сайте.

По словам Стразерс, Amnesty International получает информацию о нарушении международного гуманитарного права в ходе войны в Украине, в том числе применения запрещенного оружия.

Виновных в военных преступлениях в организации привлекут к ответственности в том числе в рамках расследования Международного уголовного суда ООН, заверили в Amnesty International: «Теперь на фоне войны в Украине в Европе все наконец вспомнили о гуманитарном праве».

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