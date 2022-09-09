Новым комиссаром ООН по правам человека стал австриец Фолькер Тюрк

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Австриец Фолькер Тюрк стал новым комиссаром ООН по правам человека.
Австриец Фолькер Тюрк стал новым комиссаром ООН по правам человека. © AFP - MUNIR UZ ZAMAN
RFI
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Близкий соратник генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша австриец Фолькер Тюрк назначен новым комиссаром Организации объединенных наций по правам человека. Он сменит на этом посту экс-президента Чили Мишель Бачелет.

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Кандидатуру 57-летнего Тюрка одобрила 8 сентября Генассамблея ООН, после чего ее утвердил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

«Тюрк посвятил свою долгую и выдающуюся карьеру продвижению всеобщих прав человека, в частности международной защите одних из наиболее уязвимых людей в мире — беженцев и лиц без гражданства», — говорится в заявлении генсека ООН.

Тюрк назвал назначение на пост комиссара по правам человека «честью». «Я чувствую огромную ответственность и буду отдавать всего себя делу продвижения принципов Всеобщей декларации прав человека для всех и везде», — написал он в твиттере.

Фолькер Тюрк до своего назначения не был известен широкой публике. Как отмечается на сайте ООН, долгое время он работал в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев: как в штаб-квартире в Женеве, так и в представительствах Управления по всему миру. В частности он отвечал за разработку знакового Глобального договора о беженцах.

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