Новым комиссаром ООН по правам человека стал австриец Фолькер Тюрк

Близкий соратник генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша австриец Фолькер Тюрк назначен новым комиссаром Организации объединенных наций по правам человека. Он сменит на этом посту экс-президента Чили Мишель Бачелет.

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Кандидатуру 57-летнего Тюрка одобрила 8 сентября Генассамблея ООН, после чего ее утвердил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

«Тюрк посвятил свою долгую и выдающуюся карьеру продвижению всеобщих прав человека, в частности международной защите одних из наиболее уязвимых людей в мире — беженцев и лиц без гражданства», — говорится в заявлении генсека ООН.

Тюрк назвал назначение на пост комиссара по правам человека «честью». «Я чувствую огромную ответственность и буду отдавать всего себя делу продвижения принципов Всеобщей декларации прав человека для всех и везде», — написал он в твиттере.

Deeply honoured to be appointed @UN High Commissioner for Human Rights. I feel a deep sense of responsibility & will give it my all to advance the promises of Universal Declaration of Human Rights for everyone, everywhere. pic.twitter.com/bEmcl90bZJ — Volker Türk (@volker_turk) September 8, 2022

Фолькер Тюрк до своего назначения не был известен широкой публике. Как отмечается на сайте ООН, долгое время он работал в Управлении Верховного комиссара по делам беженцев: как в штаб-квартире в Женеве, так и в представительствах Управления по всему миру. В частности он отвечал за разработку знакового Глобального договора о беженцах.

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