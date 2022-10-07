Нобелевская премия

Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Беларуси, России и Украины

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Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Беларуси и Украины
Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Беларуси и Украины © Nobel
RFI
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Нобелевский комитет присудил премию мира белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российскому правозащитному центру «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод.

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На сайте премии говорится, что лауреаты «представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии».

Глава правозащитной организации «Вясна» Алесь Беляцкий в настоящее время находится в СИЗО. Он был арестован в Беларуси 15 июля 2021 года по уголовному делу о неуплате налогов, а «Вясна» была лишена государственной аккредитации. Организация документировала факты применения пыток к политическим заключенным и боролась такими случаями. Беляцкий «был одним из инициаторов демократического движения, возникшего в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил свою жизнь продвижению демократии и мирного развития своей родной страны». «Правозащитник в этом году выдвигался на Нобелевскую премию мира шестой раз. Он стал четвертым человеком, получившим эту премию, находясь в тюрьме или под стражей», — говорится на сайте «Вясны».

«Мемориал» — одна из старейших российских правозащитных организаций, она была основана в 1987 году. Организация «находится в авангарде усилий по борьбе с милитаризмом и продвижению прав человека и правового государства». В 2009 году из-за своей правозащитной деятельности была убита руководитель чеченского отделения «Мемориала» Наталья Эстемирова. 28 декабря 2021 года «Мемориал» была ликвидирована решением Верховного суда России. Сегодня суд по иску Генпрокуратуры РФ лишает организацию помещения в Москве.

Украинский Центр гражданских свобод был основан в 2007 году. «Он встал на позицию укрепления украинского гражданского общества и оказания давления на власти с целью превратить Украину в полноценную демократию», — говорится в твиттере Нобелевского комитета.С февраля 2022 года центр занимается фиксированием военных преступлений и защитой прав беженцев. 

Президент Франции приветствовал вручение Нобелевской премии мира правозащитникам России, Беларуси и Украины.

Алесь Беляцкий из Беларуси, российский «Мемориал», Центр гражданских свобод из Украины: Нобелевская премия мира воздает должное стойким защитникам прав человека в Европе. Миротворцы, они знают, что могут рассчитывать на поддержку Франции,

— написал Эмманюэль Макрон.

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