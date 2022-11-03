Елена Шахова: «У российских граждан не осталось международной судебной инстанции для защиты своих прав»

Права человека

В Париже с 23 по 27 октября проходил 41-й Конгресс Международной федерации за права человека (FIDH), посвященный 100-летию со дня основания организации. Русская служба RFI поговорила с участниками конгресса из Армении, России и Украины о войне и правах человека, о том, как последние полгода повлияли на гражданское общество и в чем важность обмена опытом правозащитников из разных стран мира.О ситуации с правами человека в России после начала войны в интервью RFI рассказала председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» (Санкт-Петербург) Елена Шахова.

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Председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Елена Шахова о ситуации с правами человека в России после начала войны Сергей Дмитриев

Елена Шахова: Война вообще все обостряет. И если посмотреть на историю последних десятилетий, происходящее сейчас — это, наверное, самый крупномасштабный вооруженный конфликт за последние несколько десятилетий. И мир, очевидно, не был к нему готов. И не было, я бы сказала, готово к нему и гражданское общество. Гуманитарная катастрофа, которая требует огромного количества усилий и солидарных действий, и так далее, это все трудно организовать. Ну и правозащитники, конечно, как всегда, на острие из-за политической ситуации в России они подвергаются ужасным репрессиям, и все-таки пытаются как-то работать. Я надеюсь, что с помощью наших партнеров в Украине и в других странах Европы мы все-таки преодолеем этот кризис, эту опасность, угрозу изоляции российского правозащитного сообщества и сможем продолжать работать.

RFI: Как изменилась специфика вашей работы с февраля?

Наша организация имеет приоритетом право на справедливое судебное разбирательство и все, что с этим связано. Поэтому, конечно, начиная с февраля, у нас пошли запросы от людей, которым нужны правовые советы о том, как действовать в этих обстоятельствах. Кроме того, у нас действует программа повышения квалификации для адвокатов. И гуманитарное право, термины, которые начали всплывать в средствах массовой информации, они все нуждаются в объяснении. Потому что ни адвокаты их не понимают, ни публика их не понимает, ни журналисты их не понимают, используют их, не зная их настоящего смысла. Согласитесь, что такие вещи, как военные преступления, это не те слова, которыми можно так запросто бросаться. Поэтому все это нужно объяснять обществу и профессиональным группам, которые, собственно, должны освещать или заниматься этими делами.

Ну и потом у нас в организации действует программа мониторинга общественно значимых судебных процессов. И начиная с февраля, конечно, мы стали брать, пытаться брать практически все судебные процессы, которые касаются войны и того нового законодательства, которое появилось в России и по которому преследуются антивоенные высказывания в нашей стране.

Как раз-таки, учитывая это новое законодательство, по которому могут посадить кого угодно, запретить любую организацию, какие остались возможности гражданского контроля за властью?

У нас по-прежнему остается международный язык прав человека. Конституция России, что бы с ней ни происходило, но она по-прежнему есть. Поэтому мы используем эти инструменты, чтобы говорить о нарушениях прав человека, о том, что должно быть изменено, о том, кто должен понести ответственность за преступления.

Говоря про международный язык прав человека. Исключение России из ЕСПЧ насколько усложнило работу правозащитников?

Это болезненная тема, конечно, для россиян. Потому что, вы знаете, мы очень много работали с обществом, пытались понять, как сделать ценности прав человека ценностями российского общества. Наше правительство говорит, что есть какие-то «традиционные ценности» российского общества, но мы, правозащитники, хотим, чтобы этими «традиционными ценностями» были права человека. И очень трудно идет этот диалог, очень трудно менять стереотипы, которые навязывались в течение всего советского периода. И они по-прежнему живы эти стереотипы, никуда они не делись.

Но, как ни странно, Европейский суд и возможность обратиться в Европейский суд была знакома очень многим россиянам. Хотя, может быть, права человека они и не знают, не разбираются, что это такое. Но буквально каждый из обращающихся в нашу организацию (а у нас очень много клиентов) говорил, что «ну вот давайте, если здесь ничего не получается в России, давайте пойдем в Европейский суд». Это было как такое заклинание. И сейчас это заклинание больше не работает. Ведь для человека не просто важно получить компенсацию, хотя, конечно, деньги — это важная вещь. Но для [человека] важно, в первую очередь, чтобы сказали, что он невиновен, что он не совершал того, что ему вменяют, что его права были нарушены, что правда на его стороне. То есть получить справедливое решение, получить правосудие. И без этого, конечно, все очень трудно.

Я не представляю, что будет делать Комитет ООН по правам человека, когда поток жалоб, который шел в Европейский суд (а это примерно 10 тысяч жалоб в год), повернет в Комитет. И что там будет твориться, я не представляю. Нужна такая серьезная реформа Комитета, чтобы он мог справиться с потоком жалоб от России.

Добавлю еще, конечно, что я немного разочарована тем, как себя повел Европейский суд, скажем так, в момент исключения России. Почему нужно было ждать 10 лет для того, чтобы принять решение по жалобам «иностранных агентов»? Мы, «Гражданский контроль», одна из организаций, которые подали жалобу с самого начала, как только закон был принят, даже еще не было практики его применения. Потому что сам закон нарушал наши права. И мы ждали 10 лет, чтобы получить это решение, которое, очевидно, не будет исполнено. 14 июня решение было принято Европейским судом, и буквально через пару часов выступил пресс-секретарь [Путина Дмитрий] Песков и заявил, что решение не будет исполняться. И то же самое мы видим по другим существенным жалобам, которые многие годы лежали в Европейском суде. И почему-то именно сейчас, прекрасно понимая, что никто не будет это исполнять, эти решения принимают. Например, решение по Свидетелям Иеговы — такая же история. Я бы сказала, что это предательство со стороны Европейского суда в отношении граждан России.

Это типичная европейская бюрократия или как-то по-другому вы это объясняете?

Я думаю, что это типичная европейская дипломатия. Европейский суд не принимал решения по этим жалобам, боясь поссориться окончательно с Россией. Но это не помогло. Европа все равно поссорилась с Россией, и теперь уже все равно, и они приняли эти жалобы. Вот и все. Мысль моя в чем? Если бы решения по этим жалобам были приняты раньше… Ведь там не только жалобы про «иностранных агентов» или по Свидетелям Иеговы, там жалоба, например, по Грузии против России по событиям 2008 года, другие жалобы… Возможно, если бы эти жалобы были рассмотрены раньше, мы бы сейчас не оказались в той ситуации, в которой оказались из-за пресловутой дипломатии и боязни поссориться с Россией.

А что касается Комитета ООН по правам человека, у него какие полномочия?

Он также может рассматривать жалобы, индивидуальные жалобы на нарушения прав человека. Но другое дело, что эти жалобы не имеют такого эффекта, как жалобы в Европейский суд. И процедура там гораздо более длительная. Я помню, мы подавали жалобу в 2018 году о нарушении прав одной гражданки России, которую исключили из участковой избирательной комиссии, потому что у нее было двойное гражданство. И только на днях мы получили письмо от Комитета ООН, что эта жалоба наконец-то зарегистрирована, то есть не рассмотрена, а [всего лишь] зарегистрирована! И это заняло четыре года. Я не представляю, что будет с 10 тысячами жалоб. С таким объемом Комитет по правам человека никогда не сталкивался. Я думаю, что можно заранее сказать, что у российских граждан не осталось международной судебной инстанции, куда они могли бы обратиться за защитой своих прав. Комитет по правам человека ООН — очень слабая замена. И я не знаю, какая реформа должна быть произведена, чтобы он стал этой заменой.

Ваша организация занимается сейчас специфическими проблемами, связанными с войной, с так называемой «специальной военной операцией»?

Мы, в основном, оказываем правовую помощь обращающимся. Нельзя сказать, что мы полноценно занимаемся проблемами, связанными со «специальной военной операцией», потому что мы не занимаемся гуманитарной помощью. Когда люди из Украины приезжают в Россию, часто это не связано с тем, какие у них политические предпочтения. Это связано с тем, что просто коридор был открыт в эту сторону. Больше никаких возможностей не было, поэтому они и поехали, или их вывезли на автобусах, например, в Россию. Это была единственная возможность. И у этих людей много проблем, но это проблемы в основном гуманитарного характера, социально-экономические проблемы, связанные с жильем, едой, работой — такими вещами. Но просто это дело таких организаций, как «Красный крест». Мы не хотим заниматься тем, в чем мы не компетентны, иначе можно натворить дел.

С «частичной мобилизацией» вы уже как-то столкнулись? Есть у вас жалобы от тех, кого незаконно мобилизуют?

Нет. В основном у людей большой недостаток информации, и мы оказываем им информационную помощь. Конкретных жалоб в работе сейчас пока нет. Есть организации в России, которые занимаются этим. К нам пока не поступало таких жалоб.

Еще один вопрос был про международное сотрудничество. Вы же являетесь членом правления Гражданского форума Россия-ЕС. Сейчас этот форум продолжает свою работу?

Сейчас этот форум продолжает действовать. В него входит, по-моему, около 180 организаций, половина — из России, половина — из ЕС. И сразу после завершения Конгресса FIDH я поеду на ежегодную конференцию Гражданского форума ЕС-Россия, которая будет проходить с 3 по 5 ноября в Вильнюсе. Так что Форум живет, организации сотрудничают. Все это происходит очень сложно, но связи сохраняются. И я считаю, что сотрудничество гражданского общества — это то, что может спасти вообще всю ситуацию. Потому что в итоге все зависит от людей. Мы создаем рабочую группу, связанную с проблемами, возникающими из-за войны в Украине. Конечно, эта тема сквозная, потому что ее невозможно избежать, да ее и нельзя избегать. В этом смысле, конечно, Форум актуализировал свою работу. Я и моя организация с самого начала, [с момента] учреждения Гражданского форума являемся его членом. И самым принципиальным моментом при приеме организации в члены Гражданского форума является то, что она является независимым институтом гражданского общества, НКО. Иначе я бы даже не смогла участвовать в таком Форуме, потому что не чувствовала бы себя в безопасности.

Говоря про безопасность, сейчас очень многие правозащитники уехали из России. Вы как для себя определяете лимиты и возможности продолжать вашу деятельность правозащитника в России? И вообще оставаться в России?

Я бы сказала, что больше уехало журналистов и активистов из России. Правозащитники как раз остаются. Потому что правозащитник — он как крестьянин, ему нужно работать на земле, на своей собственной земле, чтобы защищать права человека. И как это можно делать из-за границы? Это просто невозможно. Журналисты, которые уехали, как они добывают информацию? Они звонят тем, кто остался и спрашивают, что у вас там происходит? Так что правозащитники остаются, они работают. Конечно, это опасно. Ну что делать? Работа такая.

Но вы для себя определяете эти лимиты, что в какой-то момент это станет настолько опасным, что мы, наверное, прекратим деятельность нашей организации?

Ну, вы знаете, наверное, какая-то техногенная катастрофа должна произойти, чтобы мы прекратили деятельность этой организации. Организация была основана почти 30 лет назад, 19 ноября 1992 года, я стала председателем в 2014 году, и, конечно, и коллеги, и друзья иногда задавали мне вопрос: «не проще было бы жить, если бы мы закрыли „Гражданский контроль?“». На что у меня есть ответ: «не в мою смену».

Чем полезны такие конгрессы? Насколько встречи с коллегами и опыт других стран может быть универсальным, учитывая, что у каждого свои проблемы и своя уникальная ситуация в стране? Есть какие-то универсальные решения?

Для меня ценность этого Конгресса и вообще такой организации как FIDH (мы членами FIDH являемся с 1995 года) в том, что только на таких конгрессах ты можешь понять глобальную картинку. Пазл складывается. Каждый приезжает со своим «маленьким кусочком пазла» о том, как нарушаются права человека в его стране, какие там тенденции наблюдаются… И на Конгрессе мы все это складываем и видим общую картину. Вот, например, у нас была сессия, посвященная универсальности прав человека. И там один из «панелистов» рассказывал о том, как российское правительство, насаждая так называемые традиционные ценности в России, пытается еще и воздействовать на другие страны через приближенных к Кремлю олигархов, проплачивая все эти политические силы, которые в Польше и других странах борются за ограничение репродуктивных прав, за запрет абортов и так далее… Эти вещи важно понимать для того, чтобы эффективно работать у себя в стране.

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