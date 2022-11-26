Фем-акция в Вильнюсе: «Гендерное насилие в Беларуси стало государственным»

25 ноября в центре литовской столицы феминистки из Беларуси и России напомнили о Международном дне борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, установленном ООН в память об убийстве доминиканских сестер Мирабаль по приказу диктатора Трухильо.

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Власти Беларуси и России — союзники не только военно-политические. «В каких двух странах постсоветского пространства нет законов о противостоянии домашнему насилию? Правильно, Беларусь и Россия. Только тут», — говорит Ольга Горбунова, организатор акции, собравшей несколько десятков женщин в черном, дресс-код — траурная одежда, total black, подчеркивалось в анонсах акции.

Ольга Горбунова — белоруская правозащитница, глава общественного объединения «Радислава», работавшего с 2002 года с женщинами, которые столкнулись с гендерным и домашним насилием. «Радислава» вместе с другими гендерными НГО почти добились принятия закона о противодействии домашнему насилию, но краткое резюме Александра Лукашенко в 2018-м — «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада» — остановило революционные изменения в гендерной сфере. Уже после протестов 2020-го тот же Лукашенко заявил, что «с женщинами не воюет». Но фамилии на плакате белорусских феминисток в Вильнюсе говорят обратное: 773 белоруски репрессированы за последние два года (это те, по которым есть точная информация от правозащитников, цифра быстро меняется в сторону увеличения), 213 — в заключении, 59 — уже отбыли сроки. Сама Горбунова была признана политзаключенной год назад — власти обвинили активистку в «организации действий, нарушающих общественный порядок». Речь идет о знаменитых женских маршах летом и осенью 2020 года. В мае 2022 года Горбунову приговорили к трем годам «домашней химии» — ограничение свободы без отправления в учреждение открытого типа. В сентябре 2022 года Ольга покинула Беларусь, 4 ноября МВД Беларуси включило активистку в «Перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности».

В интервью RFI Ольга Горбунова говорит, что сейчас «мне, как белоруске, феминистке, очень тяжело обходиться с внутренним чувством огромного отчаяния и бессилия. Многие из нас сейчас чувствуют, как будто от них ничего не зависит и нет никакого контроля».

Ольга Горбунова © 34mag.net

Ольга Горбунова: Например, я вынуждена была покинуть страну без возможности туда вернуться, и дело всей моей жизни — убежище для женщин «Радислава» — было ликвидировано, пока я была в СИЗО. Смыслы как будто бы потеряны. А в стране десятки тысяч женщин страдают от домашнего насилия, тысячи женщин страдают от политических репрессий, огромное количество из них заключены в тюрьмы, они сталкиваются с пытками, и как будто бы есть такое чувство, что мы ничего не можем сделать. Окей. Реально я не могу сделать так, чтобы сейчас вышли политзаключенные, и режим рухнул, и война остановилась, но пропускать такую дату, мне кажется, сейчас тем более нельзя. Потому что кто, если не мы, назовем насилие насилием. Мы видим, к чему приводит ситуация, когда общество не осуждает насилие, когда насилие в семье годами называли семейно-бытовым конфликтом, психологи говорили: «Ой, ну вы не сошлись характерами, и так далее». Нет. Насилие — это насилие. И я хочу, чтобы хотя бы раз в году в этот день журналисты писали об этом, говорили о том, что гендерное насилие есть на этой планете. Оно есть и в Беларуси, оно есть и во всех других странах. С этим необходимо что-то делать. Потому что наличие гендерного насилия потом позволяет случиться политическим репрессиям, войнам и так далее. Я буду делать хоть что-то, что могу, я буду говорить громко, еще громче о насилии в отношении женщин. И я очень хотела бы, чтобы мужчины тоже услышали про эту акцию и остановились. Остановились сами и остановили друг друга.

RFI: В последние два года белорусские женщины столкнулись с насилием государства, иногда это очень похоже на то самое бытовое гендерное насилие. Правозащитники сообщали о том, что вы сами столкнулись с этим в СИЗО — от обысков женщин охранниками-мужчинами до угроз сексуального и сексуализированного насилия. И эта акция — это ведь уже не об отношениях в семье?

Ольга Горбунова: Гендерное насилие стало в стране государственным насилием. Когда мы говорим про политические репрессии, есть в том числе гендерно обусловленные формы насилия, те специфические виды насилия, с которыми сталкиваются именно женщины в заключении. И, мне кажется, тут главное объединяющее — это слово насилие. Насилие — это стремление установить власть и контроль, не важно, ты это делаешь над человеком в собственной семье или ты это делаешь в обществе в отношении вообще своего народа. Поэтому вот этот единый корень зла насилия и абсолютно одинаковые инструменты, которыми это насилие совершается… То есть мы же не говорим только про то, что в Беларуси избивают людей, как избивали женщин в семьях, нет, это все виды морального насилия, это угрозы, это изоляция, это лишение прав, можно много приводить примеров, и манипулирование через детей, и ограничение доступа к медицине, то, что происходит повсеместно во всех ИВС, СИЗО, колониях и так далее. То есть одни и те же инструменты. Мы просто видим, как это насилие из квартир, из домов… оно просто было годами допустимо и вышло на улицы.

RFI: Что с белорусским фемдвижением сейчас в самой Беларуси, учитывая уровень репрессий и отъезд из страны. Полный разгром властями?

Ольга Горбунова: Лично для меня какой-то кульминационный момент феминистской солидарности случился в 2020 году на женских маршах. На мой взгляд, это абсолютно феминистские протесты формировали уже свою собственную политическую повестку и требования. И безусловно эти несколько лет репрессий просто увели все это в подполье. Значительная часть активисток вынуждена была покинуть страну, но инициативы в разных городах продолжают негромко делать свои вещи. Я знаю, как феминистки помогали украинкам, которые столкнулись с сексуализированным насилием во время войны, поддерживали женщин с опытом беженства, они поддерживают белорусок, которые вынуждены были покинуть страну и столкнулись с насилием уже там, в новых странах. Поэтому продолжают, как могут. В том числе очень много феминисток остались до сих пор в стране. Да, они не могут, как мы сегодня, открыто выйти на улицу, осудить насилие, но подпольно, партизанскими акциями… мы все равно видим эти отголоски, вряд ли это можно назвать объединенным движением — все раскиданы по планете теперь. Но я думаю, что опыт 2020 года был очень важен для феминистского движения, это все равно останется такой связующей нитью, и когда-то это все отстроится.

Афиша феминистской акции в Вюльнюсе. © Фем-акция в Вильнюсе

На акции были и российские активистки. Наталья Баранова, активистка, журналистка, координаторка «Феминистского антивоенного сопротивления» в Вильнюсе, покинула Россию 3 марта. В ее руках плакат с именами и фамилиями пяти россиянок, преследуемых властями за антивоенную позицию.

В России — военная цензура, за любое антивоенное высказывание, будь то пикет, граффити, комментарий в социальной сети, людям грозит до 15 лет лишения свободы, огромные штрафы, заключение. Поэтому ситуация очень тяжелая, все независимые медиа заблокированы, в том числе и наше издание «Теплица социальных технологий», просветительский проект. Поэтому очень сложно выстраивать сопротивление внутри, но, несмотря на это, активисты и разные социальные группы протестуют. Это было видно, когда была объявлена мобилизация 21 сентября, как женщины выходили протестовать и выступали против. Сейчас в России у протеста абсолютно женское лицо, есть статистика независимого проекта «ОВД-инфо», они считают, что больше женщин было задержано на митингах с февраля, и особенно в сентябре, и среди фигурантов антивоенных дел женщин больше,

— говорит Наталья Баранова. Она подчеркивает, что государственная политика, направленная на уничтожение независимой гражданской активности появилась не вчера: «Да тот же закон об иностранных агентах был принят 10 лет назад, все это время государство готовилось и готовило общество к этой войне».

Но ура-патриоты — это меньшинство россиян, мы не можем доверять официальной статистике: ни ВЦИОМ, ни Левада-центру. Уровень страха очень высокий. Люди, высказываясь против войны, могут сесть в тюрьму, поэтому никто не может оценить, что действительно думают простые граждане. Но при этом мы видим в разных регионах России, что многие против и протестуют, сейчас это очень важно — видеть своих единомышленников, находить их и внутри города, и в социальных сетях, и в медиа. — Наталья Баранова

Акция 25 ноября открывает «16 дней активных действий против гендерного насилия». Правозащитники призывают женщин в эти дни делиться в соцсетях своей экспертизой, чтобы «стать видимыми», написать письмо политзаключенной (адреса можно найти на сайте правозащитного центра «Весна»), предлагать любую идею в поддержку женщин и действовать.

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