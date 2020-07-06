Журналистку Светлану Прокопьеву приговорили к штрафу в полмиллиона рублей

Российскую журналистку Светлану Прокопьеву признали виновной по статье об оправдании терроризма и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор на выездном заседании в Пскове вынес в понедельник, 6 июля, Второй западный окружной военный суд. Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего Михаила Жлобицкого на самоподрыв в здании УФСБ Архангельска. Прокурор запрашивал для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы, а также четыре года запрета на журналистскую деятельность.

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Журналистка признана виновной в публичном оправдании терроризма. Суд приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, с нее взыщут расходы на проведение экспертиз, сообщил из зала суда корреспондент «Медиазоны».

Светлану Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма с использованием СМИ или интернета (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки о Михаиле Жлобицком — 17-летнем анархисте, который осенью 2018 года подорвал себя у входа в управление ФСБ по Архангельской области.

3 июля гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для псковской журналистки. Максимальное наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ — семь лет.

Дело завели из-за публикации в «Псковской ленте новостей» и выступлении Прокопьевой в эфире «Эха Москвы в Пскове» 8 ноября 2018 года, где журналистка рассуждает о причинах теракта в архангельском УФСБ. Колонка журналистки «Репрессии для государства» была посвящена 17-летнему Михаилу Жлобицкому, который подорвал себя на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области.

Сама журналистка вину не признала и настаивала на том, что смысл ее колонки заключался в критике репрессивных действий власти по подавлению инакомыслия и протеста. Светлана Прокопьева тогда предположила, что теракт был совершен в качестве ответа на политические преследования инакомыслящих, и государство таким образом само подталкивает молодежь на преступления. Поколение, к которому принадлежал юноша, выросло в условиях фактического запрета на любое инакомыслие и протест, писала Прокопьева. По ее мысли, лишая граждан легальных и ненасильственных способов политической борьбы, власть, как и во времена народовольцев, снова обрекает недовольных на радикализацию.

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