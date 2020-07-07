Бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене

В Москве во вторник, 7 июля, был задержан Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», занимающий должность советника генерального директора госкорпорации Роскосмос. Сообщается, что ему предъявлено обвинение в госизмене.

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При этом, как передает «Интерфакс», в Роскосмосе уточнили, что задержание не связано с нынешней работой Сафронова. По словам источника агентства, он не имел доступа к секретной информации. Отмечается, что поводом для задержания могла стать журналистская работа Сафронова.

По информации «Коммерсанта», в службах безопасности сочли, что Сафронов собирал составляющие гостайну данные о военно-техническом и оборонном комплексе России и передавал их НАТО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

Иван Сафронов работал журналистом в «Ведомостях», а затем в «Коммерсанте», где специализировался на материалах об оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. Из «Коммерсанта» он был уволен вместе с заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым после публикации материала о предполагаемой отставке Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. 11 сотрудников отдела политики «Коммерсанта» в тот же день уволились в знак протеста против увольнения Сафронова и Иванова. Должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов занял в мае 2020 года.

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