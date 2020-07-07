В Кремле пообещали ответить на новые британские санкции

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал во вторник, 7 июля, введение Великобританией санкций по делу Магнитского.

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«Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами», — заявил Песков. Он также отметил, что Россия, руководствуясь принципом взаимности, ответит на действия Великобритании «в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации». Слова пресс-секретаря президента приводит ТАСС.

МИД Великобритании опубликовал в понедельник, 6 июля, список граждан, попавших под санкции в рамках британской версии «закона Магнитского». В списке 47 человек, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь и замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Всего в списке 25 россиян. Также в нем значатся два генерала из Мьянмы (за репрессии против мусульман рохинджа), 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи, а также две компании из КНДР. Всем фигурантам списка запрещен въезд в Соединенное Королевство. В случае, если в Великобритании обнаружатся их активы, они будут заморожены.

Аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО «Матросская тишина». Условия его содержания правозащитники назвали пыточными. Юрист был задержан в 2008 году после того, как раскрыл финансовые махинации сотрудников МВД и налоговых органов.

Великобритания приняла так называемую «поправку Магнитского» в 2018 году. Он позволяет Лондону без согласования с Евросоюзом вводить санкции против физических лиц, совершающих нарушения прав человека. Санкции, объявленные 6 июня, — первые, которые Соединенное Королевство вводит после выхода из выхода из ЕС.

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