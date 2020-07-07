Задержание журналиста Ивана Сафронова: реакции СМИ и пикеты коллег

В Москве у здания ФСБ на Лубянке во вторник, 7 июля, задерживают участников одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова. Ранее бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей», специалиста по оборонной тематике, а с мая советника гендиректора «Роскосмоса» задержало ФСБ по обвинению в госизмене. Издания «Коммерсант», «Ведомости», «Медуза», телеканал «Дождь», РБК и Znak.com, а также Профсоюз журналистов выпустили заявления по поводу задержания журналиста. О своей поддержке Сафронова также заявили издания «Медиазона», «Проект», «Бумага» и Forbes.

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К 20 часам вторника у здания ФСБ на Лубянке полиция задержала более 20 журналистов и гражданских активистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиненного спецслужбой в госизмене. Оперативники ФСБ задержали Сафронова во вторник утром. Как сообщило агентство ТАСС, на допросе Иван Сафронов своей вины не признал.

Корреспондентка «Медиазоны» сообщила, что на Лубянке в одиночных пикетах к вечеру были задержаны более 20 журналистов.

Журналист “Ъ” Елена Черненко в поддержку Ивана Сафронова. pic.twitter.com/Hb2U9xMraj — Коммерсантъ (@kommersant) July 7, 2020

Первой была задержана специальный корреспондент «Коммерсанта» Елена Черненко.

Позже полиция задержала журналистку издания «Проект» Ольгу Чуракову, корреспондентов «Коммерсанта» Киру Дюрягину и Александра Черных.

В центре Москвы возле здания главного управления ФСБ на улице Большая Лубянка началась задержания пикетирующих в поддержку Ивана Сафронова.https://t.co/prOzdBfytNhttps://t.co/prOzdBfytN pic.twitter.com/aQTCQ5qW3L — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 7, 2020

Задержаны журналисты Анна Зиброва, Никита Гирин, Галина Сахаревич, Полина Никольская (Reuters), Алина Дидковская («Ведомости»), Марианна Беленькая, а также Майя Седова и Дарья Бурлакова из «Трансперенси Интернешнл». Около 20 часов на Лубянке задержали сооснователя издания Baza Никиту Могутина и телеведущую Ксению Собчак.

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В центре общественных связей ФСБ сообщили, что Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну.

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«Коммерсант» опубликовал заявление в поддержку своего бывшего сотрудника, назвав обвинение Сафронова в госизмене «абсурдным».

«Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным», — отмечается в заявлении.

Заместитель шеф-редактора ИД «Коммерсантъ» Кирилл Урбан — об Иване Сафронове. pic.twitter.com/FLJPCB0LRC — Коммерсантъ (@kommersant) July 7, 2020

Редакция «Коммерсанта» указывает: «К делу Ивана Голунова и делу Светланы Прокопьевой теперь добавилось и дело Ивана Сафронова. Мы настаиваем на максимальной публичности и гласности производства по этому делу (…) “Ъ” будет следить за каждым действием следствия и каждым заседанием суда. “Ъ” заранее благодарит коллег из других изданий, которые своей работой поддерживают Ивана Сафронова, и всех, кто понимает, как в таких ситуациях важно общественное внимание». Непредвзятого разбирательства потребовала газета «Ведомости», в которой также работал журналист.

Издание Znak.com в заявлении в поддержку Ивана Сафронова указывает, что опубликованная ФСБ информация об обвинении звучит «расплывчато и неконкретно», по делу нет доказательств, а к самому Сафронову не пустили адвоката. «Все это вызывает сомнения в позиции следствия. Обвинения в таком виде выглядят неубедительными», — считает издание, требуя, чтобы расследование дела Сафронова проходило «под общественным контролем, гласно и открыто».

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова, заявив: «никакие ссылки на секретность не спасут следствие от всеобщего недоверия, когда речь идет о преследовании такого профессионала, как Иван Сафронов». Профсоюз «расценивает любое замалчивание деталей уголовного дела против журналиста, как расплату спецслужб за его публикации».

Редакция телеканала «Дождь» в специальном заявлении потребовала «максимальной прозрачности и публичности» в деле Сафронова, выразив ему свою поддержку.

«Журналистский период биографии Ивана Сафронова-младшего иначе как блестящим не назовешь. Таких корреспондентов называют первополосниками: не сосчитать сколько раз публикации Ивана становились главными темами номера и цитировались российскими и зарубежными СМИ. Мы знаем Ивана лично, некоторым из нас довелось работать с ним бок о бок в ’’Коммерсанте’’. Те, кто знаком с Иваном, знают также о его принципиальности и патриотизме. Поэтому подозрения в государственной измене вызывают только шок», — говорится в заявлении редакции «Дождя».

Издание «Медуза» опубликовало редакционное заявление под заголовком «Мы не верим в виновность Ивана Сафронова. И у нас есть для этого основания». Редакция отмечает полную секретность российских дел по обвинению в госизмене, напоминает о «шпиономании, охватившей Россию в последние годы; о пытках, которые применяют сотрудники ФСБ к задержанным; и о том, как зачастую заводятся и расследуются дела против журналистов — той же Светланы Прокопьевой или Ивана Голунова».

«До тех пор, пока общественности не будут представлены убедительные доказательства вины Ивана Сафронова — для открытой и беспристрастной оценки, — мы будем исходить не просто из презумпции его невиновности, а из того, что это дело с высокой вероятностью сфальсифицировано. Цель этого дела (наряду с целым рядом других) — давление на независимых журналистов, которых в России становится все меньше», — заявляет «Медуза».

Редакция РБК в своем заявлении по делу Ивана Сафронова подчеркивает: «Обвинение в отношении Ивана, которое связано с работой над информацией, содержащей государственную тайну, следует рассматривать как сигнал и обществу, и всем СМИ: о носителях тайн, государственных или коммерческих, среди которых высокопоставленные чиновники, сотрудники госкорпораций и бизнесмены, лучше не писать. Таких тайн вокруг становится все больше. Критерии отнесения информации к секретной размыты. Все, что угодно, может вдруг оказаться тайной». Вслед за другими изданиями РБК требует «прозрачности» при разбирательстве дела Сафронова и обещает следить за ходом следствия.

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30-летнего Ивана Сафронов назначили на должность советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина 18 мая 2020 года. До мая 2019 года, почти 10 лет, Сафронов работал специальным корреспондентом «Коммерсанта». Его называли одним из лучших в России журналистов, специализирующихся на оборонной тематике.

Сафронова уволили из «Коммерсанта» в мае 2019 года после скандала вокруг статьи о скорой отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Вместе с Сафроновым и его соавтором Максимом Ивановым из издания ушли все журналисты отдела политики.

До июня 2020 года Иван Сафронов был специальным корреспондентом «Ведомостей» — оттуда он уволился после смены владельцев газеты и назначения главным редактором Андрея Шмарова.

Сафронов был аккредитован в кремлевском пуле, группе корреспондентов, освещающих работу Владимира Путина.

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