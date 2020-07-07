Ивана Сафронова арестовали на два месяца. Его подозревают в работе на чешские спецслужбы

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова в рамках дела о госизмене. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Медиазона». После заседания суда адвокат журналиста Иван Павлов сообщил, что его подзащитного подозревают в передаче секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока чешским спецслужбам. По словам Павлова, следствие не предоставило ничего в качестве доказательства своих подозрений.

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Защита намерена обжаловать постановление об аресте. Заседание Лефортовского суда начиналось в присутствии журналистов и слушателей, но позже его закрыли по ходатайству следователя ФСБ.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило, что, по данным ФСБ, журналист «собирал и представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России». Подробности этого дела ФСБ не разглашает.

После заседания суда адвокат журналиста, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов сообщил, что Сафронова подозревают в передаче секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока неназванному представителю чешской разведки. По данным следствия, Сафронов передал эту информацию через интернет в 2017 году, когда еще работал в «Коммерсанте», пишет РБК со ссылкой на адвоката. По версии ФСБ, конечными получателями информации были США, а Иван Сафронов якобы сотрудничал с чешской разведкой с 2012 года. Откуда журналист мог получить секретную информацию, в деле не поясняется.

«Новая газета» со ссылкой на Павлова отмечает, что на заседании следователь упоминал статью Сафронова в «Коммерсанте» о поставке Россией истребителей Су-35 в Египет. После этой статьи власти США пригрозили Египту санкциями. На «Коммерсантъ» в мае 2019 года составили протокол по административной статье о разглашении гостайны, после чего с сайта пропала та самая статья о поставках Су-35 Египту. Правда, мировой суд отказался рассматривать это дело и вернул материалы в Роскомнадзор.

«Следствие ничего не предоставило сегодня в основание своих подозрений», — цитирует Ивана Павлова «Медиазона». Он добавил, что материалы, которые рассматривались на суде, не содержат гостайну.

По словам Ивана Павлова, его подзащитный связывает преследование со своей журналистской деятельностью. Адвокат рассказал, что уголовное дело возбудили 6 июля, но в нем уже семь томов, «прошитых и пронумерованных». Защитник предположил, что за Иваном Сафроновым долгое время следили.

РИА Новости со ссылкой на адвоката Сафронова пишет, что ФСБ планирует предъявить ему обвинение в понедельник, то есть через шесть дней после задержания. Наказание по статье о госизмене предполагает до 20 лет колонии. Вину Иван Сафронов не признал.

В «Роскосмосе» утверждают, что преследование Ивана Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. По словам Павлова, госкорпорация в деле упоминается как текущее место работы Сафронова. На должность советника его взяли туда в мае 2020 года. До этого Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях», писал на оборонную тему.

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля у подъезда его дома, в квартире журналиста провели обыск. Обыск в рамках этого дела провели и у главного редактора издания «Холод», экс-журналистки «Медузы» Таисии Бекбулатовой. После допроса в следственном управлении ФСБ ее отпустили в статусе свидетельницы. В ходе допроса к ней не пустили адвоката. С Бекбулатовой взяли подписку о неразглашении данных следствия.

За Ивана Сафронова вступились ряд российских СМИ, которые потребовали от ФСБ раскрыть подробности обвинения. Журналисты устроили одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке. Полиция задержала двацать участников пикетов.

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