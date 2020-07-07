На художницу Юлию Цветкову завели третье дело о «гей-пропаганде»

На художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову завели третье административное дело о «гей-пропаганде». Об этом художница сообщила у себя в фейсбуке во вторник, 7 июля.

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На этот раз поводом для преследования стали картинки Юлии Цветковой в рамках флешмоба «Да, выберу» в поддержку ЛГБТ-семей. Флешмоб начался после того, как агентство РИА ФАН выложило гомофобное видео с вопросом «Такую Россию ты выберешь?» в рамках кампании за поправки в Конституцию. В этом видео гей-пара усыновляет ребенка из детдома.

На меня завели новое дело. Это, уже третья по счету, административка о "пропаганде". За картинку, выложенную в рамках... Publiée par Юлия Цветкова sur Mardi 7 juillet 2020

2 июля на фем-активистку составили второй протокол о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних за картинку «Семья там, где любовь» в поддержку ЛГБТ. В том протоколе упоминаются и другие публикации Цветковой. Экспертиза по этому делу заняла полгода. В декабре 2019 года суд уже оштрафовал художницу на 50 тысяч рублей по той же административной статье за ее посты Вконтакте про ЛГБТ-семьи, подростков и помощь ЛГБТ-людям, пострадавшим от дискриминации.

Художница проходит и по уголовному делу о распространении порнографии из-за ее абстрактных рисунков женского тела в бодипозитивном паблике «Монологи вагины». По этой статье ей грозит от двух до шести лет колонии. Само дело завели по доносу активиста-гомофоба Тимура Булатова, который утверждает, что ведет «нравственный джихад» против ЛГБТ.

27-летняя Юлия Цветкова руководила детской театральной студией «Мерак», ставила спектакли против войны и гендерных стереотипов. Из-за травли и давления театр пришлось закрыть в сентябре 2019 года.

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