Петру Верзилову предъявили обвинения по делу о канадском гражданстве

Участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову во вторник, 7 июля, предъявили обвинение по уголовной статье о неуведомлении о наличии иностранного гражданства, сообщает российский Следственный комитет.

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В сообщении ведомства говорится, что в ходе недавнего обыска по «московскому делу» в квартире у Верзилова нашли канадский паспорт. По версии следствия, Верзилов не уведомил компетентные органы о наличии у него двойного гражданства в установленном законом порядке. По данным СК, канадское гражданство Верзилов получил «не позднее декабря 2014 года».

«Медиазона» отмечает, что отец Петра Верзилова жил в Канаде, сам Верзилов там учился в школе, после чего получил канадское гражданство.

После допроса в СК Верзилова повезли на новый обыск по адресу его прописки. Ранее СК сообщил, что Верзилова отправят под подписку о невыезде. По статье 330.2 УК РФ, которую вменяют Верзилову, предусмотрен штраф или до 400 часов обязательных работ.

Повестку на допрос по делу о канадском паспорте подписал следователь по особо важным делам Рустам Габдулин. Он вел «болотное» и «московское» дела.

21 июня в съемной московской квартире Петра Верзилова прошел обыск по «московскому делу». Издателя «Медиазоны» в тот день 13 часов допрашивали и говорили ему, что он «организатор массовых беспорядков». Когда в Москве проходили митинги за доступ независимых кандидатов на выборы в городскую думу, Верзилов был в Эстонии. Его отпустили в качестве свидетеля. Однако на выходе из отдела полиции на него напал мужчина, которого Верзилов называет провокатором. Издателя «Медиазоны» вновь задержали и отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Один из друзей Петра Верзилова рассказал «Би-би-си», что связывает его арест с акцией, которую участник Pussy Riot готовился провести на репетиции парада в Москве. По его словам, Верзилов собирался встать перед танком с сумками, повторив тем самым знаменитый снимок 1989 года с пекинской площади Тяньаньмэнь, ставший символом подавления молодежных протестов.

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