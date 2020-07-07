Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева

В ходе прений в Петрозаводском горсуде прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для 64-летнего главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева по делу о «насильственных действиях сексуального характера» в отношении его приемной дочери. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Медиазона».

Реклама Читать далее

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Поводом для преследования послужили фото его приемной дочери, найденные в его компьютере. Историк объявил, что фотографировал дочь без одежды для отчета о ее развитии перед органами опеки. Первая экспертиза признала снимки порнографическими, повторная экспертиза не нашла в них порнографии.

В апреле 2018 года суд в Петрозаводске оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, приговорив его к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о хранении старого ружья.

Однако в июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а Дмитриева снова арестовали по новому делу о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Поводом для возбуждения дела стали записи двух бесед с приемной дочерью Дмитриева 2005 года рождения. На одной из них присутствовал психолог и родная бабушка девочки, на второй — следователь и психолог, напоминает «Медиазона».

Сотни общественных деятелей и деятелей культуры в России и за ее пределами высказались в поддержку историка-краеведа. Правозащитный центр «Мемориал» считает преследование историка политически мотивированным, связанным с его работой по восстановлению памяти о жертвах Большого террора в СССР. Экспедиции под руководством Юрия Дмитриева обнаружили места массового захоронения жертв сталинских репрессий в Сандармохе и Красном бору.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться