Адвокаты не увидели гостайны в деле журналиста Ивана Сафронова

Адвокаты, защищающие арестованного по делу о госизмене экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, дали подписку о неразглашении государственной тайны, хотя саму гостайну в деле им не показали. Об этом RFI сообщил глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, представляющий интересы Сафронова.

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«От нас попросили дать подписку о неразглашении государственной тайны, и ее мы дали. Правда, гостайну нам не показали. Что касается подписки о неразглашении данных следствия, такую подписку от нас не брали и не просили дать», — рассказал Иван Павлов в интервью RFI.

Если такой запрос поступит, адвокаты его рассмотрят, сказал Павлов. «Если я дам такую подписку и начну что-то разглашать, это чревато уголовным делом против меня», — добавил адвокат.

Накануне подписку о неразглашении данных следствия дала главред издания «Холод», бывшая журналистка «Медузы» Таисия Бекбулатова, которая проходит по делу Сафронова в качестве свидетельницы. У журналистки прошли обыски, ее возили на допрос в ФСБ.

После суда по мере пресечения Ивану Сафронову его адвокат сообщил, что его подзащитного обвиняют в работе на чешские спецслужбы. По версии следствия, Иван Сафронов начал сотрудничать с чешскими спецслужбами в 2012 году. В 2017 году Сафронов, будучи журналистом «Коммерсанта», якобы получил задание от этих спецслужб, собрал и передал через интернет неназванному сотруднику чешской разведки секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. Конечными получателями информации якобы стали США. Откуда Сафронов мог взять секретную информацию, следователь не пояснил.

На суде следователь ФСБ уверял, что речь не идет о журналистской деятельности, хотя упоминал прошлогоднюю заметку Ивана Сафронова в «Коммерсанте» о поставках Су-35 Египту, рассказал адвокат. Предположительно, из-за этой статьи «Коммерсантъ» пытались обвинить по административному делу о разглашении гостайны в СМИ, однако мировой суд отказался рассматривать это дело и вернул материалы в Роскомнадзор.

По словам Павлова, дело завели только 6 июля, но в нем уже семь томов, «прошитых и пронумерованных». Как предполагает юрист, это материалы оперативно-розыскных действий, которые были переданы в следственное управление вместе с рапортом о якобы признаках преступления. Содержимое этих томов следователь не раскрыл. Павлов считает, что демонстрация папок была «блефом», потому что на судах по мере пресечения обычно выкладывают только самые яркие доказательства.

Иван Павлов подчеркнул, что ФСБ на суде не предоставила никаких доказательств госизмены. В частности, не предоставлены документы, свидетельствующие о передаче Сафроновым информации иностранным гражданам. «Следствие никак не обосновало свои подозрения. И это отличает это дело от других подобных дел. Оно просто пустое», — отметил адвокат в интервью «Эху Москвы».

ФСБ не раскрывает доказательства обоснованности обвинения. Пресс-служба ФСБ сообщила только, что Сафронов передавал некие секретные сведения спецслужбе одной из стран НАТО. Ряд российских СМИ призвали сторону обвинения раскрыть подробности дела. Спецслужба собирается официально предъявить обвинения Сафронову в понедельник, то есть через шесть дней после задержания, пишет РИА Новости. Вину Иван Сафронов не признает.

Иван Сафронов работал журналистом в «Коммерсанте» и «Ведомостях», где специализировался на оборонной теме. В мае 2020 года стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал его в рамках дела о госизмене на два месяца. Защита обжаловала арест.

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