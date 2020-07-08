В Бурятии начали обследовать грызунов в рамках профилактики чумы

В приграничных с Монголией районах Бурятии начали отлов грызунов для проверки на наличие у них чумного микроба. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии после того, как в Монголии и на севере Китая подтвердились несколько случаев бубонной чумы. Вспышку чумы связывают с употреблением в пищу местными жителями сырого мяса сурка.

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«Организовано и проводится зоолого-эпизоотологическое обследование объектов окружающей среды (мелкие мышевидные млекопитающие) на наличие чумного микроба на территориях приграничных районов с Монголией», — рапортует ведомство. По данным Роспотребнадзора, результаты тестов на наличие антител возбудителя чумы у животных отрицательные.

В Роспотребнадзоре уверяют, что угрозы завоза чумы из-за рубежа в Россию нет, так как границы страны закрыты из-за пандемии коронавируса. Однако есть внутренние риски распространения чумы в России: в Тыве, на Алтае, в Забайкальском крае имеются активные природные очаги чумы. Это территории, где чумной микроб циркулирует среди диких грызунов и зайцеобразных. В таких природных очагах человек может заразиться чумой при укусах блох или, например, поедании мяса зараженного животного, а также при разделке туш.

Существуют две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Наиболее распространена бубонная чума, при которой воспаляются и становятся чрезвычайно болезненными лимфоузлы (их называют «бубонами»). Передача бубонной чумы от человека к человеку происходит редко. Наиболее заразная форма чумы — легочная. Она возникает при развитии бубонной чумы и проникновения инфекции в легкие. Больной легочной чумой может передавать инфекцию другим людям воздушно-капельным путем. Без срочной диагностики и лечения легочная чума всегда заканчивается летальным исходом. При своевременном начале лечения чума успешно лечится антибиотиками.

В Средние века чума вызывала масштабные эпидемии и унесла десятки миллионов жизней в Европе. Возбудителя чумы — бактерию Yersinia pestis — открыли только в конце XIX столетия. По данным ВОЗ, с 2010 по 2015 гг. в мире зафиксировано 3248 случаев заражения и 584 случая летального исхода от чумы.

В начале июля бубонную чуму выявили по меньшей мере у двух человек на западе Монголии и у скотовода на севере Китая. В связи с этим в городском округе Баян-Нур на севере Китая ввели третий уровень опасности до конца 2020 года. Местных жителей призывают не есть сурков и других животных, которые могут быть переносчиками чумы. Городские власти просят сообщать о больных или мертвых животных, а также о пациентах с лихорадкой, начавшейся по непонятным причинам, и внезапных смертях. В Роспотребнадзоре уверяют, что опасности распространения чумы в России нет, но возможны единичные случаи.

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