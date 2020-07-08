Историк Юрий Дмитриев выступил с последним словом в ожидании приговора 22 июля

Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев выступил в среду, 8 июля, в Петрозаводском суде с последним словом, в котором попросил оправдать его по всем статьям. Накануне прокурор запросил Дмитриеву наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Историка обвиняют в насильственных действиях против приемной дочери Наташи. Приговор будет оглашен 22 июля. На 10 июля «Мемориал» запланировал специальную пресс-конференцию по делу, которое Правозащитный центр организации назвал «сфальсифицированным», а самого Дмитриева признал политзаключенным.

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В Петрозаводском городском суде 8 июля завершился судебный процесс по делу 64-летнего историка Юрия Дмитриева. В эту среду Дмитриев выступил в прениях, а также с последним словом. Приговор будет оглашен 22 июля в 14 часов 30 минут, сообщил журналистам адвокат историка Виктор Ануфриев. Накануне обвинение запросило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима.

Поскольку процесс проходил в закрытом режиме и прессу на него не пускали, защитник сообщил, что с последним словом Юрий Дмитриев выступал в течение 40 минут, просив оправдать его по всем обвинениям в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

«Он не говорил ничего необычного, рассказал историю о том, как и почему взял девочку, как ее воспитывал — в таком ключе. Также тему памяти, патриотизма затронул, что означает в его понимании патриотизм. Ну и попросил суд оправдать его по всем статьям, потому что ничего плохого в отношении Наташи он не совершал», — цитирует Радио Свобода рассказ адвоката. «Ничего вредного в отношении Наташи я не позволял и не мог себе позволить», — заявил Юрий Дмитриев в последнем слове.

«Виновным себя не признает, единственное, по поводу хранения части гладкоствольного охотничьего ружья сказал, если суд решит, правонарушение это или преступление, он не возражает, потому что он не понимает, как один фрагмент (ружья) может повлечь уголовную ответственность. Во всем остальном, по "нехорошим" статьям, просит его оправдать», сообщил прессе адвокат Ануфриев.

8 июля 2020 г. Итак, оглашение приговора назначено на 22 июля. Как выходил после заседания адвокат Виктор Михайлович Ануфриев, как он общался с группой поддержки Юрия Алексеевича Дмитриева и с журналистами можете видеть на видео. Publiée par Литвин Андрій Сергійович sur Mercredi 8 juillet 2020

Международный «Мемориал» в пятницу, 10 июля, проведет по видеосвязи специальную пресс-конференцию перед оглашением приговора Юрию Дмитриеву. Ее начало запланировано на 12 часов по московскому времени.

В сообщении о пресс-конференции организация напоминает, что еще в июле 2017 года Правозащитный центр «Мемориал» пришел к выводу о фальсификации уголовного дела и признал Юрия Дмитриева политическим заключенным. «Очевидной причиной преследований историка является его многолетняя работа по поиску захоронений людей, убитых в годы Большого террора, установлению списков жертв, сохранению памяти в местах сталинских расстрелов», — отмечается в публикации.

В пресс-конференции, помимо адвоката Виктора Ануфриева и сотрудников «Мемориала» Ирины Флиге и Сергея Давидиса, примут участие режиссер Александр Сокуров, Наталья Солженицина, глава «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» (фонд Солженицына) и историк Анатолий Разумов.

Называя суд над историком «одним из самых громких и долгих политических процессов последних лет» в России, «Мемориал» напоминает, что Юрий Дмитриев уже провел в заключении уже более трех лет.

Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия. Поводом для преследования послужили фото его приемной дочери, найденные в его компьютере. Историк объявил, что фотографировал дочь без одежды для отчета о ее развитии перед органами опеки. Первая экспертиза признала снимки порнографическими, повторная экспертиза не нашла в них порнографии.

В апреле 2018 года суд в Петрозаводске оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, приговорив его к двум с половиной годам ограничения свободы по делу о хранении старого ружья.

В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а Дмитриева снова арестовали по новому делу о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Поводом для возбуждения дела стали записи двух бесед с приемной дочерью Дмитриева 2005 года рождения. На одной из них присутствовал психолог и родная бабушка девочки, на второй — следователь и психолог, напоминает «Медиазона».

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