Посольство США в Москве назвало аресты журналистов кампанией против свободы СМИ

В день ареста Ивана Сафронова посольство США в Москве назвало аресты журналистов скоординированной кампанией против свободы СМИ.

Преследование журналистов в России похоже на скоординированную кампанию против свободы прессы. Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс в день ареста бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова. 30-летнего журналиста подозревают в государственной измене.

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7 июля в Москве прошла онлайн-конференция «Мир глазами СМИ в 2020 году». Комментируя это мероприятие, Росс написала в своем твиттере, что более актуальной темой стала бы «Россия глазами СМИ в 2020-м». «Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов — это начинает напоминать скоординированную кампанию против свободы прессы», — заявила она, отметив в своем посте аккаунт российского МИД.

“#Russia through the eyes of the media in 2020” is a more current topic. Watching arrest after arrest of Russian journalists – it’s starting to look like a concerted campaign against #MediaFreedom. @mfa_russia — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) July 7, 2020

В ответ в МИД посоветовали США «заняться своими делами».

Mind your own business. — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 7, 2020

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан возле своего дома утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова на два месяца в рамках дела о госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как сообщает утром в среду, 8 июля, «Коммерсант», ФСБ прослушивала телефонные переговоры журналиста и читала его почту. По данным издания, соответствующие документы следователи предоставили, ходатайствуя об аресте Сафронова. Кроме того, следствие заявило, что вина журналиста доказывается результатами трех проведенных по делу экспертиз. Однако, как отмечает издание, защите не дали ознакомиться с этими материалами, предоставив их только судье.

Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил, что его подзащитного подозревают в передаче секретных данных о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока неназванному представителю чешской разведки. По данным следствия, Сафронов передал эту информацию через интернет в 2017 году, когда еще работал в «Коммерсанте». По версии ФСБ, конечными получателями информации были США, а Иван Сафронов якобы был завербован чешской разведкой еще в 2012 году, когда ему было 22 года. Откуда журналист мог получить секретную информацию, в деле не поясняется.

Павлов сообщил, что в деле Сафронова уже семь томов документов, что свидетельствует о том, что за журналистом следили долгие годы. Одновременно постановление о возбуждении уголовного дела заняло всего полторы страницы, отмечает «Коммерсант».

Пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова во вторник вечером, 6 июля, сообщила Русской службе BBC, что ведомство пока не готовит никаких заявлений.

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