По делу Петра Верзилова за день провели три обыска

В рамках дела о канадском паспорте в отношении издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова следователи провели три обыска за один день, среду, 8 июля. С 21 июня это уже восьмой обыск.

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В среду Петра Верзилова задержали после интервью на радиостанции «Эхо Москвы». Его сначала повезли на его съемную квартиру на шестой по счету обыск. После этого следователи вручили ему постановление о новом обыске в квартире его матери, где он прописан. Накануне там уже проводили обыск.

Позже Петр Верзилов сообщил о восьмом обыске в квартире подруги его матери. «Перед началом седьмого обыска в той же квартире которую СК обыскивал вчера — Управление по Особо важным делам СК вместе с нами сейчас срочно едет на ВОСЬМОЙ ОБЫСК — в квартире подруги моей мамы», — написал издатель «Медиазоны».

Обыски проходят в рамках дела о неуведомлении о наличии иностранного гражданства, сообщает «Медиазона». По этому делу Верзилову накануне предъявили обвинения. Максимальное наказание по этой уголовной статье — 400 часов обязательных работ. У Верзилова есть канадское гражданство. Его отец жил в Канаде, а сам Верзилов учился там в школе.

21 июня в съемной московской квартире Петра Верзилова прошел обыск по «московскому делу». Издателя «Медиазоны» в тот день 13 часов допрашивали и говорили ему, что он «организатор массовых беспорядков». Когда в Москве проходили митинги за доступ независимых кандидатов на выборы в городскую думу, Верзилов был в Эстонии. Его отпустили в качестве свидетеля. Однако на выходе из отдела полиции на него напал мужчина, которого Верзилов называет провокатором. Издателя «Медиазоны» вновь задержали и отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Один из друзей Петра Верзилова рассказал «Би-би-си», что связывает его арест с акцией, которую участник Pussy Riot готовился провести на репетиции парада в Москве. По его словам, Верзилов собирался встать перед танком с сумками, повторив тем самым знаменитый снимок 1989 года с пекинской площади Тяньаньмэнь, ставший символом подавления молодежных протестов.

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