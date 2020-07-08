Традиции ФСБ и журналистская солидарность: французская пресса о деле Сафронова

Арест журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, привлек внимание французской прессы и правозащитников. Сафронов является одним из ведущих российских журналистов по теме вооружений, отмечают французские СМИ. Le Monde напоминает о «традициях» ФСБ, а La Croix рассказывает о журналистской солидарности в России.

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Газета Le Monde публикует заметку своего московского корреспондента Бенуа Виткина об аресте Ивана Сафронова. Автор называет дело «крайне загадочным» и считает, что «у него есть все шансы таким и остаться». Скрытность относительно сути выдвинутых обвинений является «традицией» ФСБ в делах о шпионаже и госизмене. С большой вероятностью дело и дальше будет расследоваться под грифом секретности, а процесс пройдет «за закрытыми дверями».

Тайна вокруг сути предъявленных обвинений усилила шоковую реакцию журналистского сообщества. Le Monde описывает «тотальное потрясение» среди московских коллег Сафронова, многие из которых вышли с одиночными пикетами к зданию ФСБ на Лубянке и были задержаны.

Редакции многих российских СМИ выступили с заявлениями по поводу ареста журналиста. Газета «Коммерсант», в которой работал Сафронов назвала обвинения в государственной измене абсурдными: «Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них». В поддержку журналиста выступили также ведущие издания: «Ведомости», «Дождь», «Медуза», «Новая газета», РБК и другие.

Эмоциональная реакция журналистского сообщества объяснима еще и тем, что в последнее время атаки со стороны власти на независимые СМИ только усиливаются, пишет Le Monde. Автор статьи напоминает о приговоре псковской журналистке Светлане Прокопьевой, которую за день до ареста Сафронова признали виновной в оправдании терроризма, а также о деле Ивана Голунова, которому год назад полицейские подбросили наркотики.

О деле Сафронова пишет также московский корреспондент La Croix Бенжамен Кенель. Автор пересказывает полученные от адвокатов первые детали предъявленных журналисту обвинений, передает реакцию официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который считает, что преследование Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью, а также объясняет волну поддержки медийного сообщества, которое восприняло это дело как очередной акт устрашения всех журналистов, профессионально занимающихся своей работой.

Автор пишет, что опубликованные редакциями заявления в поддержку Сафронова и серия одиночных пикетов на Лубянке напомнили протестную волну прошлого лета в поддержку журналиста Голунова, однако оказались меньшего масштаба. А обвинения в государственной измене, напротив, более тяжелые и, ввиду секретности дела, их будет труднее опровергать.

Издание Ouest-France также отмечает, что Иван Сафронов имеет репутацию одного из лучших журналистов в вопросах вооружений и космоса, а его бывшие коллеги считают, что дело является местью спецслужб за публикации, которые нередко вызывали недовольство силовых ведомств.

Газета вспоминает статьи Сафронова об аварии на подлодке в Арктике, пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» и первом крушении новейшего истребителя Су-57. Особые проблемы, напоминает Ouest-France, у «Коммерсанта» были из-за новости о продаже Египту истребителей Су-35. Против издания тогда возбудили административное дело по статье о «злоупотреблении свободой массовой информации», и «Коммерсант» удалил публикацию со своего сайта.

Это первый за последние 20 лет арест журналиста по обвинению в государственной измене, пишет газета со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова. Но из официальных реакций было только заявление пресс-секретаря Путина об «эффективности» спецслужб, и коммюнике «Роскосмоса», пообещавшего оказывать «всяческое содействие следственным органам».

Организация «Репортеры без границ» (RSF) потребовала от российских властей прозрачности расследования. «Мы глубоко обеспокоены его арестом, особенно на следующий день после абсурдного приговора журналистке [Светлане Прокопьевой] за „оправдание терроризма“ — говорится в заявлении главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии РБГ Жанны Кавелие. — Несмотря на то, что Кремль формально отрицает какую бы то ни было связь с его журналистской деятельностью, отсутствие деталей делает его заключение подозрительным. Власти не могут прятаться за „интересами государства“. Мы требуем объяснить причины его задержания и вести следствие максимально прозрачно».

В рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляют «Репортеры без границ» Россия занимает 149 место из 180.

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