Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 700 тысяч.

За прошедшие сутки в России выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента начала эпидемии в России заразились 700 792 человека.

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Жертвами COVID-19 за последние сутки стали 173 человека. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 10 667 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Из больниц за минувшие сутки были выписаны 8 631 пациентов с COVID-19. Всего с момента начала распространения коронавируса в России выздоровели 472 511 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал о 6368 новых случаев заражения и 198 скончавшихся — это один из наиболее высоких показателей смертности с начала эпидемии.

Всего, по данным американского института Джонса Хопкинса, который ведет статистику пандемии в реальном времени, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире приближается к 12 миллионам.

На первом месте по числу заразившихся — по прежнему США, где количество выявленных случаев достигло почти трех миллионов человек. На втором месте Бразилия с 1,7 млн заразившихся. На третьем — Индия, которая на днях обогнала Россию по количеству случаев заражения COVID-19. Там коронавирус выявили у 742 тысяч человек.

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