В России предложили уточнить определение экстремизма в связи с поправками к Конституции

В связи с изменением Конституции российские парламентарии предложили поправки к федеральному закону о борьбе с экстремизмом, УК, УПК и административному кодексу. Это касается нового положения Конституции о защите суверенитета и территориальной целостности страны. Парламентарии предлагают изменить определение экстремизма, смягчить ответственность для впервые привлекаемых за призывы к сепаратизму и создать новую уголовную статью о «нарушении территориальной целостности Российской Федерации» со сроком наказания до десяти лет колонии.

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Изменение определения экстремизма

8 июля Госдума анонсировала готовящееся изменение закона о противодействии экстремизму с целью «закрепить в законодательстве новые положения Конституции РФ о защите территориальной целостности». Соответствующий законопроект уже внесли председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников вместе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Парламентарии предлагают уточнить действующее законодательное определение экстремизма. Слова «и нарушение целостности Российской Федерации» — в этом определении — они предлагают заменить словами «и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации) за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами».

Похожая формулировка недавно появилась в 67-й статье Конституции: «Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Раньше в 67-й статье не было подобного пункта о «защите суверенитета и территориальной целостности».

Что еще предлагается изменить?

После «общероссийского голосования» об изменении Конституции Крашенинников подготовил и другие поправки — к уголовному, уголовно-процессуальному кодексам и кодексу об административных правонарушениях. Пока в Госдуму эти предложения не внесены: депутат ждет отзывов правительства и Верховного суда.

Крашенинников предлагает частично декриминализовать статью 280.1 УК о призывах к сепаратизму и ввести административную преюдицию. Это значит, что к уголовной ответственности за призывы к сепаратизму могут привлечь только в случае повторного нарушения, когда лицо уже привлекали к административной ответственности за призывы в течение года. В этом случае нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы. А если за публичные призывы лицо привлекают в первый раз, то ему грозит административное дело и штраф до 60 тысяч рублей (до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц). В случае, если призывы к сепаратизму совершены с использованием СМИ, интернета и «иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей», предусмотрены повышенные штрафы.

Наконец, Крашенинников предлагает создать новую статью уголовного кодекса — 280.2 — «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания за нарушение этой статьи предлагается лишать свободы на срок от шести до десяти лет. За что именно могут наказать по этой статье, не уточняется.

Зачем эти поправки?

Инициаторы поправок утверждают, что изменения нужны для точного соответствия новым конституционным нормам. Так, в определении экстремизма будет фигурировать фраза из Конституции «отчуждение части территории» России. «Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», — говорит Крашенинников.

Политик Дмитрий Гудков считает, что определение экстремизма хотят изменить с упоминанием делимитации, демаркации и редемаркации по одной причине: «Теперь Путин может отдать Курилы (или любую другую часть России) — и ему за это ничего не будет. Ну, а обычных людей как сажали, так и будут сажать».

Руководитель программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис не исключает, что появление административной статьи о призывах к сепаратизму может привести к увеличению числа таких дел. Уголовная статья 280.1 применяется в России относительно редко. За шесть лет ее существования по ней осудили 17 человек, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на судебный департамент Верховного суда.

Первой осужденной по статье 280.1 в России стала активистка Дарья Полюдова. В 2015 году суд в Краснодаре приговорил ее к двум годам колонии-поселения, признав ее виновной в призывах к сепаратизму и экстремизму. Причиной возбуждения дела стал анонс «Марша за федерализацию Кубани» Вконтакте. В 2017 году Полюдова вышла на свободу и создала организацию «Левое сопротивление». В январе 2020 года активистка снова стала фигуранткой уголовных дел о призывах к сепаратизму и оправдании терроризма и была арестована Мещанским судом Москвы. В июне ей продлили меру пресечения до 13 сентября 2020 года. Поводом для возбуждения дела о призывах к сепаратизму стал ее одиночный пикет с плакатом «Курилы, хватит кормить Москву. Да здравствует Дальневосточная республика».

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