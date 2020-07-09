Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на убийства. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Следственном комитете РФ. Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, выразил протест в связи с задержанием Фургала и пригрозил выходом всей партийной фракции из ГД.

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Губернатора задержали утром 9 июля возле его дома. Фургал доставлен в Москву для проведения следственных действий, также будет подано ходатайство об аресте. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей. ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах передает, что речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на предпринимателя Александра Смольского.

В Следственном комитете России заявили, что задержание было проведено в рамках расследования дела преступной группы, совершившей в 2004–2005 годах ряд особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в Амурской области и Хабаровском крае.

По данным ТАСС, против Фургала дали показания другие фигуранты дела, что и стало основанием для задержания. Четверо подозреваемыхуже были арестованы ранее: деловой партнер Сергея Фургала и глава компании «Дальпромснаб» Николай Мистрюков, глава ООО «Альтеза» Андрей Палей, инспектор безопасности южно-курильского аэропорта Марат Кадыров и безработный Андрей Карепов. «Коммерсант» со ссылкой на их адвокатов передает, что на них оказывалось давление с целью дачи показаний против других фигурантов, включая губернатора Хабаровского края.

Сергей Фургал является членом ЛДПР. Он занял должность губернатора Хабаровского края в 2018 году, победив на выборах главы региона кандидата «партии власти» с разгромным счетом. Во втором туре Фургал набрал 70% голосов избирателей. Его соперник, временно исполняющий обязанности губернатора и кандидат от «Единой России»Вячеслав Шпорт, получил всего 28 процентов.

Врач по профессии, Сергей Фургал с1999 по 2005 год занимался предпринимательской деятельностью. В 2005 году был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края и входил во фракцию ЛДПР. С 2007 года — депутат российской Государственной Думы пятого, шестого и седьмого созывов, фракция ЛДПР.

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