Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отвезли на психиатрическую экспертизу

Издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова отвезли с допроса в Следственном комитете на психиатрическую экспертизу. Об этом сам издатель сообщил газете «Коммерсант», информацию подтвердили в правозащитной ассоциации «Агора».

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Как сообщил «Коммерсанту» Верзилов, следователи хотят выяснить, был ли он психически здоров, когда не сообщил о наличии у него канадского гражданства. «День за днем мы становимся свидетелями таких абсурдных и смешных действий. Они формально должны установить, был ли я вменяем во время неуведомления о втором паспорте», — цитирует заявление Верзилова «Новая газета».

Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев заявил, что экспертизу Петру Верзилову назначили в связи с тем, что после отравления в 2018 году он был в коме. Соловьев, которого цитирует глава «Агоры» Павел Чиков, также напомнил, что расследование отравления до сих пор не ведется.

Напомним, накануне, 8 июля, в рамках дела о неуведомлении о наличии иностранного гражданства, заведенного в отношении Петра Верзилова, следователи провели три обыска. А всего с 21 июня, когда Верзилова задержали в первый раз (тогда формальным поводом было «московское дело»), у него на квартире, а также у его родственников и знакомых прошло уже восемь обысков.

21 июня издателя «Медиазоны» допрашивали 13 часов, обвиняя в том, что он является «организатором массовых беспорядков». После этого выходе из отдела полиции на него напал мужчина, которого Верзилов называет провокатором. Издателя отправили под арест на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

Один из друзей Петра Верзилова ранее рассказал «Би-би-си», что связывает его арест с акцией, которую тот планировал провести в Москве на репетиции парада, посвященного Дню победы. По его словам, Верзилов собирался встать перед танком с сумками, повторив знаменитый снимок 1989 года с пекинской площади Тяньаньмэнь, ставший символом подавления молодежных протестов.

7 июля Верзилову предъявили обвинение в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства (он получил канадский парпорт в 2014 году) и отпустили под подписку о невыезде. «Медиазона» объясняла, что отец Верзилова жил в Канаде, а сам он там учился, после чего и получил местный паспорт.

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