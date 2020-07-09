Российские СМИ: Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с 13 странами

Роспотребнадзор провел оценку санитарно-эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и подготовил список из 13 государств, с которыми возможно возобновление авиасообщения. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает РБК.

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Министерство транспорта России, Росавиация и «Аэрофлот» выступили с предложением возобновить международное авиасообщение в два этапа. Инициативу поддержал оперштаб по мониторингу и предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания оперштаба.

В документе говорится, что сначала будут разработаны критерии оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в странах, с которыми планируется возобновить сообщение. Эти критерии будут установлены Роспотребнадзором, министерством иностранных дел и Росавиацией. При этом министерство транспорта должно оценить готовность международных аэропортов к принятию пассажиров.

Официальный список стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения, пока не доступен. Однако, по информации РБК, в предварительный список вошли страны, отвечающие критериям, предложенным в Роспотребнадзоре. Это Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Польша. Издание передает, что соответствующее письмо со списком было направлено в Росавиацию и министерство транспорта. В министерстве транспорта сообщили журналистам ТАСС, что письма от Роспотребнадзора пока не получали.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия приостановила международное авиасообщение в марте.

Евросоюз с 1 июля открыл свои внешние границы для 15 стран. Список был согласован в результате долгих переговоров. Россия и США в него не попали по эпидемиологическим критериям. Европейский список стран, гражданам которых разрешено въезжать на территорию ЕС и Шенгнеской зоны, будет обновляться каждый две недели.

В четверг, 9 июля, оперштаб сообщил о том, что в России за сутки были выявлены еще 6 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных с начала пандемии в стране составило 707 301 случай. За последние 24 часа 176 человек скончались от последствий заражения, общее количество летальных исходов составляет 10 843. Еще 8 805 человек были выписаны. Всего преодолеть заражение удалось 481 316 пациентам.

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