У сотрудников «Открытой России» и «МБХ медиа» провели обыски

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в редакции «МБХ медиа» и у шеф-редактора Сергей Простакова, а также у участников кампании «Нет!», выступающей против поправок в Конституцию — московского муниципального депутата Юлии Галяминой и координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой.

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Кроме того, в Томске прошел обыск в доме координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Об этом стало известно в четверг, 9 июля.

В «МБХ медиа» обыск начался около полудня. Там заявили, что сотрудников в редакции не было, на место приехала главный редактор проекта Вероника Куцылло в сопровождении адвоката Сергея Бадамшина. Затем в здание был доставлен шеф-редактор Сергей Простаков, дома у которого также был проведен обыск — у него и его соседа по квартире изъяли технику и банковские карты. Об обыске у себя дома Простаков сообщил коллегам около 6:30 утра. Сообщалось, что его доставили в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля.

Обыск также провели в квартире координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой. У нее изъяли технику, банковские карты и «всю бумагу, на которой было хоть что-то написано». Затем Усманову повезли на второй обыск в квартиру ее матери. «Медиазона» также сообщала о том, что с обыском приходили и к другому координатору «Открытой России» Ольге Горелик.

Наконец, обыск провели и в квартире муниципального депутата Юлии Галяминой. Дома находился ее сын, больной астмой, которому стало плохо. Галямина опубликовала в соцсетях видео, на котором видно, как бригада скорой помощи не может попасть в квартиру, где идет обыск. По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, «ищут документы и доказательства того, что Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у „Апатита“ и что вся ее деятельность финансируется из похищенных средств».

Сообщается, что повод для обыска — дело ЮКОСа. При этом в «Открытой России» и «МБХ медиа» предполагают, что реальной причиной может являться подача заявки на проведение на Пушкинской площади 15 июля митинга против поправок в Конституцию.

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