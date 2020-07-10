Дело историка Юрия Дмитриева: «Мемориал» провел пресс-конференцию перед приговором

Международное общество «Мемориал» в пятницу, 10 июля, провело по видеосвязи пресс-конференцию по судебному преследованию историка Юрия Дмитриева, ожидающему приговора, который будет оглашен 22 июля. Прокуратура запросила для главы карельского «Мемориала» наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима. Коллеги Дмитриева напомнили все подробности многолетнего преследования историка по обвинениям, которые Правозащитный центр «Мемориал», изучив все материалы дела, признал сфальсифицированными. На пресс-конференции выступили Александр Сокуров и Наталья Солженицына.

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Ведущий пресс-конференции Олег Орлов, член Правления Международного общества «Мемориал», во вступительном слове напомнил все этапы преследования Юрия Дмитриева — от анонимного доноса в 2016 году до нынешнего, второго по счету, суда по обвинению в насильственных действиях в отношении приемной дочери.

Адвокат историка Виктор Ануфриев, отвечая на многочисленные вопросы о ходе закрытого процесса, подчеркнул, что на суде Юрий Дмитриев своей вины по тяжким обвинениям не признал. Журналист французской газеты Le Monde Бенуа Виткин попросил адвоката оценить завершившееся судебное разбирательство и ответить на вопрос, было ли оно справедливым. Защитник ответил, что «даже при нынешнем состоянииправосудия в России можно получить справедливый и законный приговор».

Слушать: журналист Le Monde Бенуа Виткин и адвокат Виктор Ануфриев на пресс-конференции перед приговором Юрию Дмитриеву

Историки Анатолий Разумов и Ирина Флиге снова рассазали о роли Юрия Дмитриева в изучении истории сталинских репрессий и восстановлении памяти об убитых в годы террора.

Глава программы «Поддержка политзаключенных» Правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис обстоятельно напомнил выводы, сделанные юристами организации после тщательного изучения всех обстоятельств дела, которое продолжается несколько лет. Сказав об «отсутствии состава преступления» в действиях Дмитриева в отношении приемной дочери, он отметил «сфабрикованный характер» уголовного преследования историка. «Совокупность обстоятельств преследования Юрия Дмитриева (…) говорит о том, что тут имеет место не просто следственная или судебная ошибка, или череда ошибок, а именно целенаправленное мотивированное действие, сфабрикованное уголовное преследование», — заявил Давидис, напомнив, почему Дмитриева «Мемориал» включил в свои списки политзаключенных.

Наталья Солженицына, глава «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» (фонд Солженицына), считает, что процесс над Дмитриевым «будет изучаться как (пример) постыдного применения законов». И «первой жертвой этого ужасного процесса» Солженицына назвала приемную дочь историка Наташу, на которую оказывалось «многолетнее психологическое давление» для получения показаний, положенных в основу обвинений. «Хоть по божьим законам, хоть по человеческим — но им же гореть в огне», — сказала Солженицына об инициаторах преследования Юрия Дмитриева. Напомнив слова Евангелия от Матфея о наказании для тех, «кто соблазнит одного из малых сих», Солженицына подчеркнула: «Каждый из нас понимает, что погубить ребенка, исказить его детство, надругаться над его душой — это страшное преступление».

Александр Сокуров сказал о «вечном проклятии на России», связанном со сталинскими репрессиями, этой «массовой резней», в которой государство своими «систематическими действиями» не переставало «натравливать одну часть народа на другую». Режиссер полагает, что «грех соучастия» в преступлениях режима до сих пор не искуплен и не прощен.

Сокуров отметил, что и сегодня «Россия погружается в эту яму политической борьбы, и с каждым месяцем она становится все острее» на фоне возрастающего в невероятной степени «озлобления огромного числа людей». «И границ злобности, этой политической злобности, в которой мы все оказываемся, этих границ просто уже не видно», — отметил Сокуров.

Говоря о втором судебном процессе над Юрием Дмитриевым, Александр Сокуров напомнил о полном оправдании карельского историка в ходе первого суда: «На моей стороне предшествующее судебное разбирательство, где суд серьезно разбирался со всеми процессуальными вопросами и со всем этим делом — и полностью засвидетельствовал невинность в этом главном — на самом деле, безобразном — обвинении».

Новое преследование Юрия Дмитриев «свидетельствует о бесстыдстве всей этой ситуации», считает режиссер.

На пресс-конференции Сокуров обратил внимание на тех, кто причастен к организации преследования Юрия Дмитриева, прокуроров, судей, сотрудников местного ФСБ. Режиссер считает необходимым продолжать сегодня дело, начатое Александром Солженицыным, который в мельчайших подробностях исследовал механизмы сталинской репрессивной системы и роль отдельных людей, приводтвших ее в действие. Это дело писателя не должно «остаться в историческом прошлом, прошлом сталинского или перестроечного времени», полагает Сокуров.

«Нам надо внимательно смотреть за теми людьми, которые сегодня день за днем осуществляют эту ’’оперативную работу’’ с обществом, запоминать, чтобы потом серьезно осмыслять, как такое вернулось, вошло в нашу реальную жизнь, как будто не было усилий Солженицына, всех тех, кто боролся за демократические перемены в стране», — сказал режиссер.

Сокуров подчеркнул, что «не хочет верить» в то, что в приговоре Юрию Дмитриеву услышит про 15-летний тюремный срок, запрошенный прокуратурой.

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