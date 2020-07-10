«Написали то, что попросили»: филолог Ефремов о деле журналистки Прокопьевой и лингвоэкспертизе в судах

Резонансное дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, приговоренной к полумиллионному штрафу за «оправдание терроризма», стало не первым случаем судебного преследования на основании лингвистических экспертиз, которые зачастую проводят неизвестные в профессиональном сообществе люди и организации. О том, кто и на каких основаниях выступает в российских судах в качестве экспертов, Русской службе RFI рассказал доктор филологических наук, профессор Валерий Ефремов.

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RFI: Давайте начнем с дела Светланы Прокопьевой. Вы выступали рецензентом первой экспертизы по этому делу, а всего в деле, кажется, было семь или восемь экспертиз. Почему понадобилось так много экспертиз?

Валерий Ефремов: В этом деле есть несколько экспертиз, заключение и три рецензии на заключение и на экспертизы. Я оказался в этом деле как рецензент самого первого заключения экспертов, из-за которого и начался весь сыр-бор. Тогда в качестве «виновников», условно говоря, фигурировали «Эхо Москвы» и газета, которая публиковала этот текст (интернет-издание «Псковская лента новостей — RFI). Это был конец января – начало февраля 2019 года, и никто еще не мог представить себе масштабы того, что будет дальше. А дальше уже завели дело лично на Светлану Прокопьеву.

Филолог Валерий Ефремов о деле журналистки Прокопьевой и лингвоэкспертизе в судах Сергей Дмитриев

Почему их так много? Дело в том, что существует два юридически разных жанра, у которых разный судебный вес: есть «заключение специалистов» и есть «экспертиза», а в этом деле есть еще как минимум три «рецензии на заключение» и «рецензия на экспертизу». Для того чтобы инициировать дело, Следственному комитету нужно было основание, доказывающее, что в тексте Прокопьевой есть «оправдание терроризма». И потому было нужно то первое заключение, которое я и громил в своей рецензии. В отличие от «экспертизы», имеющей серьезный юридический вес, т. к. это 100% судебное доказательство, у него высокий процессуальный статус, «заключение» же не является столь важным документом для суда: оно может быть приобщено к делу, может быть не приобщено.

В ходе судебного процесса каждая из сторон, доказывая свою правоту, может заказать свои заключения или может инициировать через суд назначение экспертизы. Экспертизы, по законодательству, может заказывать только суд или (в уголовных делах) Следственный комитет. Экспертиза — это серьезно. Хотя составляющие заключения специалиста и экспертизы не сильно отличаются друг от друга.

То есть «заключение» нужно в том числе для того, чтобы инициировать дело…

Да, в большинстве случаев именно для этого. Либо потом в качестве «заключения» оформляют «рецензии на заключение». У подобных рецензий вообще очень странный правовой статус, но она может быть основанием для того, чтобы ходатайствовать перед судом о назначении экспертизы, как [это было] в деле Светланы Прокопьевой. Итак, было заключение экспертов, совершенно убогое, на него было две разгромные рецензии. В таком случае суд имеет право — и так это и произошло — заказать экспертизу, потому что, например, заключение его не убеждает.

Надо сказать, что с обвинительными экспертизами в этом деле было все не слава богу. Так, выяснилось, что эксперты, которые составляли последнюю экспертизу и выдавали себя за экспертов Хакасского университета, оказались какими-то не совсем специалистами, и к Хакасскому университету на момент составления экспертизы не имели никакого отношения, да еще и подделали бланк вуза! Однако хочу еще раз подчеркнуть, что первоначальное заключение, с которым я и работал, было совершенно чудовищное. Там не было ничего, никакого анализа. Были только вырванные из статьи Светланы предложения, рядом с которыми было написано «оправдание терроризма», двоеточие, а дальше список предложений. Как вы понимаете, это никакой не анализ, никакое не заключение, это вообще никакая не работа.

Что вообще такое лингвистическая экспертиза в суде? Это ведь не просто «ученый человек» прочитал текст и поделился своим мнением, а все эти заключения делаются на правовой основе и по строгой методологии?

Да, по поводу правовой основы, она подробно разработана в судебной экспертологии, здесь все более-менее понятно: например, это то, с чего мы начали — разница между «заключением» и «экспертизой». А вот методология — здесь уже возникают нюансы. Если мы говорим про экстремистские тексты, то применительно к ним существует, как минимум, две, а на самом деле и больше, базовые методики. Причем часть методик существует внутри силовых структур, и они вообще не находятся в открытом доступе. На узкоспециальных конференциях, связанных с судебно-лингвистической экспертизой, неоднократно поднимался вопрос о том, что мы имеем право провести экспертизу или написать рецензию на экспертизу, но мы даже не знаем, на что правоохранительные органы ориентируются и не представляем себе, как они работают, потому что это закрытые методики. И это вызывает вопросы.

То, что журналисты слышат в суде на выходе, в качестве выводов экспертизы (эксперт нашел или не нашел) все-таки предполагает за собой достаточно пространный текст заключения. Но при этом суду интересны в большинстве случаев только выводы, а не само исследование. И если вопрос поставлен как: «есть ли в данном тексте оправдание терроризма?», то эксперт может написать в выводах: «да, есть» или «нет». Судье этого достаточно, а подробности, ради которых и заказывалась экспертиза, он так и не узнает, если не захочет прочитать содержание целиком.

Почему тогда, если все-таки есть строгая методология, разные эксперты приходят к таким разным выводам?

Во-первых, потому что их несколько, этих методологий. Во-вторых, потому что эксперты разные бывают: имеющийся опыт, наличие публикаций, место работы. Одно дело, если это независимое экспертное учреждение или преподаватель университета, а другое — если это собственное экспертное подразделение внутри Центра «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД — RFI), в которых тоже работают какие-то специалисты. Важно, по какой специальности у человека образование? Потому что в некоторых случаях мне приходилось видеть, как экспертом выступал человек, который получил диплом по «лингвокультурологии», например. Формально он как будто бы филолог, то есть он и есть филолог, но согласитесь, что человек, у которого специальность «лингвокультурология», и человек, у которого специальность «русский язык», имеют все-таки разные взгляды на один и тот же текст.

Доктор филологических наук, профессор РГПУ имени Герцена Валерий Ефремов DR

Дело еще и в том, что процессуально мы все работаем по Уголовному или Административному кодексам в границах Федерального закона № 73 от 2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности». Ничего другого больше нет. В законе № 73 в частности оговаривается, что есть два типа экспертов: государственные и негосударственные. Первые должны иметь высшее профессиональное образование, пройти сначала специальную подготовку по определенной экспертной специальности и каждые пять лет проходить переаттестацию. Человек же, выступающий негосударственным экспертом, должен соответствовать только двум пунктам: «обладать специальными знаниями в таких областях, как наука, техника, искусство», и «обладать документом, подтверждающим профильное образование».

И когда я веду занятия по лингвистической экспертизе, то говорю, что любой из вас, господа-студенты, получив диплом бакалавра, теоретически может выступать в качестве эксперта. И я сам сталкивался с ситуацией, когда экспертное заключение для арбитражного суда писала, например, только что защитившаяся барышня-магистр. Она посчитала, что имеет право выступить в качестве эксперта. И формально, по закону, вроде бы так и есть: специальность совпадает? — да. Документ есть – вот диплом. Опыт есть? — вот первый опыт. И это такая большая серая зона для разного рода не всегда честных, иногда странных людей. Получается, что, не имея никакого экспертного опыта или соответствующего образования, человек тем не менее может позиционировать себя как эксперт.

Безусловно, этот Федеральный закон № 73 нуждается в каких-то доработках. Но если, например, в нем примут обязательное лицензирование экспертной деятельности, то тогда будет обрублен доступ всем независимым экспертам, к которым принадлежу, например, и я. У меня есть соответствующее образование — доктор наук и профессор, я сам, по своей инициативе прошел повышение квалификации, закончив курсы лингвистической экспертизы. Но никакого сертификата государственного эксперта у меня нет, просто потому что я не хочу в этой области иметь какие-либо отношения с государством.

Иными словами, пока что получается, что решение о том, является ли какой-то конкретный человек экспертом или нет, остается на усмотрение суда?

Если речь идет о негосударственном эксперте, то первую очередь это самоощущение человека. Увы, если он думает, что он эксперт, то он имеет основание так утверждать.

Как происходит выбор эксперта в суде?

В случае, если судья объявляет о том, что считает необходимым провести экспертизу, не важно, какую, в данном случае — лингвистическую, то обе стороны предъявляют свой список экспертных бюро или экспертов, которых они выбрали. И дальше на основании решения судьи происходит выбор того или иного экспертного учреждения или конкретного эксперта. В хорошем случае экспертное учреждение сразу описывает, кто у них эксперт, показывает регалии, подтверждает, что у них есть соответствующие специалисты. Но в некоторых случаях просто достаточно объявиться — судья не вдается в подробности — а потом оказывается, что эксперта там нет, но они обязательно постараются его где-нибудь найти.

Если вернуться к конкретному случаю Прокопьевой, есть ли у экспертов какие-то методы, чтобы отличить обсуждение причин произошедшего теракта от оправдания терроризма?

Проблема именно с делом Прокопьевой, на мой взгляд, заключается в том, что понятие «оправдание» толкуется в постановлении Пленума Верховного суда России общо и следующим образом: «публичное оправдание терроризма выражается в публичном заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании».

В лингвистической экспертологии оправдание может быть выявлено в двух формах: либо в виде утверждения о правильности (справедливости) каких-либо действий и взглядов, признаваемых другими недопустимыми, либо в положительной оценке лица, оцениваемого остальными негативно.

Примитивизируя, можно сформулировать оправдание терроризма так: после прочтения могу сказать: «Мне понравилось, это круто!». Если бы Прокопьева с восхищением писала: «Он совершил мужественный поступок, и молодец, так и надо этой системе!» — вот это было бы оправдание терроризма. Но ничего такого, с положительной акцентуацией, в статье нет.

То есть четких критериев никаких нет?

Разные специалисты могут по-разному толковать одни и те же явления. Здесь возникает очень важный момент. В том же Федеральном законе № 73, в статье 8, говорится об объективности эксперта. И я обязательно учу этому студентов: каждый раз, когда вы составляете заключение или пишите экспертизу, вы должны внутренне решить для себя: во-первых, что по этому поводу может сказать противная сторона и, во-вторых, честны ли вы перед самим собой, перед Господом Богом и перед Конституцией РФ? Ибо каждый эксперт, выступая в суде, дает подписку об ответственности за дачу ложных показаний.

Наверное, бывают искренние заблуждения эксперта. Наверное, это возможно. Однако, когда мы говорим о заключении, которое легло в основание всей этой бучи (дела Светланы Прокопьевой — RFI), там никакого искреннего заблуждения быть не могло. Там абсолютно точно — профанация заключения, там отвратительно созданный документ, который и документом-то не является. И, к сожалению, такого рода «бумаги», которые считаются документами, зачастую и используются для начала каких-то судебных дел.

Насколько я понимаю, сейчас с делом [журналиста Ивана] Сафронова ровно такая же история. Инициаторы уголовного дела утверждают, что есть какой-то уровень секретности, а в чем секретность — не очень понятно. Есть некие громкие и голословные утверждения, как и в первом заключении в деле Светланы Прокопьевой, [авторы которых], по-видимому, совсем не утруждают себя никакими доказательствами.

После такой экспертизы, не очень добросовестной, для эксперта какие-то последствия бывают?

Отличный вопрос! Формально в любой судебной экспертизе всегда есть подписка о том, что эксперт уведомлен об уголовном наказании в случае дачи ложных показаний. Но кроме двух-трех громких случаев дошедших до суда заведомо ложных экспертиз, я больше и не слышал о том, чтобы кого-нибудь из экспертов привлекали за дачу ложных показаний. И это, на самом деле, конечно, отвратительно. Здесь, еще раз подчеркну, наверное, действительно возможен вариант искреннего заблуждения, но для решения этого вопроса можно было бы апеллировать, например, к какому-то экспертному пулу. Так, у адвокатов есть несколько союзов и организаций, которые, как я понимаю, имеют право выносить решения о том, насколько достойно вел себя адвокат, не нарушал ли он каких-то норм адвокатской этики. В России, к сожалению, нет ничего подобного у лингвоэкспертного сообщества.

Да, есть замечательная организация ГЛЭДИС (Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам) — и это, пожалуй, лучшее объединение лингвистов-экспертов в России. Ее возглавляет замечательный Михаил Викторович Горбаневский. Однако это общественная организация, и если она, условно говоря, скажет, что кто-то плохой эксперт… Ну, скажет и скажет, это ее мнение, которое, безусловно, оценят честные и думающие эксперты, но никаких юридических последствий для нечестных экспертов от этой огласки не будет. Поэтому-то так бесстыже себя и чувствуют те «эксперты», которые пишут заказные или непрофессиональные заключения. Они не лишатся званий, не потеряют место работы. С другой стороны, ясно, что пул экспертов, любых — искусствоведов, медиков, психологов, лингвистов — все-таки не так уж и велик. И теоретически, если человек действительно заботится о своем реноме, то он будет аккуратен в своих выводах и не будет писать откровенную чушь.

А в этом случае (дела Светланы Прокопьевой — RFI), как кажется, из-за того, что первое заключение составляло соответствующее государственное ведомство, люди, работающие в нем, написали просто то, что попросили. Видно, что это написано левой пяткой: исполнители не старались вдуматься в то, что они «исследуют». Почти все жанровые формальности соблюдены, но содержания ровным счетом никакого. Увы, но у нас в стране так тоже бывает.

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