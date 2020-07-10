Удар по отношениям с Гаагой: власти России оценили иск Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH-17

В пятницу, 10 июля, министерство юстиции РФ прокомментировало информацию о том, что власти Нидерландов подадут к России иск в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением пассажирского самолета MH17 в небе над Донбассом. Только первый этап рассмотрения иска может занять несколько лет, напомнили в Минюсте. Одновременно МИД РФ назвал подачу иска «ударом» по отношениям между Гаагой и Москвой. В свою очередь, в МИД Нидерландов назвали иск шагом на пути к поиску справедливости по отношению к 298 жертвам трагедии.

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Российский Минюст заявил, что власти РФ «пока не уведомлялись Европейским судом по правам человека о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малазийского Боинга». «В случае поступления уведомления (...) будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами», добавили в ведомстве, заявив в то же время, что официальная Москва «категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Боинга в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека».

Кроме того, российское ведомство подчеркнуло, что «перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость» и только один этот этап «может занять несколько лет».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве воспринимают обращение Нидерландов в ЕСПЧ как «еще один удар по российско-нидерландским отношениям». «Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ. — Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося».

Мария Захарова, официальный представитель МИД России Yuri KADOBNOV / AFP

Ранее сегодня, 10 июля, правительство Нидерландов заявило, что «приняло решение привлечь Россию к ответственности в Европейском суде по правам человека в связи с ее ролью в сбивании MH17».

В заявление, которое подаст правительство Нидердандов, будут включены индивидуальные иски, поданные против России в ЕСПЧ родственниками жертв катастрофы. «Осуществляя такой курс действий, правительство оказывает максимальную поддержку этим отдельным заявлениям (пострадавших)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского кабмина.

Правительство Нидерландов также пообещало передать в Страсбург всю собранную информацию об обстоятельствах катастрофы.

«Достижение справедливости в отношении 298 человек, погибших при взрыве MH17, было и будет самым высшим приоритетом правительства», — заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, которого цитирует France Presse. — Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели».

Стеф Блок, министр иностранных дел Нидерландов. AFP/File

Напомним, пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Международная следственная группа, в которую входят специалисты из пяти государств — Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — пришла к выводу, что самолет сбит из ракетно-зенитного комплекса «Бук», находившегося на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из так называемой ДНР. Следствие выяснило, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ, дислоцированной под Курском, и вскоре после трагедии был вывезен назад через границу на территорию России.

Российские власти постоянно отвергают вину, при этом они уже несколько раз меняли версии, представляя противоречащие друг другу «свидетельства, доказательства и экспертные оценки».

9 марта 2020 года в окружном суде Гааги начались слушания по делу о крушении MH17. Обвиняемыми проходят трое граждан России и один гражданин Украины, которые, по данным следствия, воевали на стороне т.н. ДНР. Все они отказались участвовать в процессе.

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