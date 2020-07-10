Художницу Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей по статье о «гей-пропаганде». Об этом Цветкова написала в пятницу, 10 июля, в фейсбуке. Она также отметила, что намерена обжаловать это решение.

Реклама Читать далее

Штраф 75 000 по второй административке по пропаганде. Обжаловать, да, будем) Спасибо всем, кто уже готов скинутся на штраф но пока рано) Publiée par Юлия Цветкова sur Vendredi 10 juillet 2020

Штраф был выписан по одному из административных дел, заведенных на художницу. Поводом стала картинка в поддержку ЛГБТ-семей «Семья там, где любовь», на которой изображены однополые пары с детьми. Картинку сопровождает надпись «Поддержите ЛГБТ+ семьи!».

7 июля в отношении Цветковой завели еще одно административное дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в связи с публикацией рисунка в рамках кампании в поддержку однополых семей #ДаВыберу. А в декабре 2019 года суд уже штрафовал художницу на 50 тысяч рублей по той же административной статье за ее посты Вконтакте про ЛГБТ-семьи, подростков и помощь ЛГБТ-людям, пострадавшим от дискриминации.

Также в отношении Юлии Цветковой расследуют уголовное дело о распространении порнографии из-за публикаций рисунков женского тела в бодипозитивном паблике «Монологи вагины». Ей грозит от двух до шести лет колонии. С осени 2019 года Цветкова находилась под домашним арестом. В марте суд в Комсомольске-на-Амуре изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться