Аномальная жара в Сибири привела к рекордным лесным пожарам

В России из-за аномальной жары продолжает увеличиваться площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны на субботу, 11 июля, действовало 136 лесных пожаров. Как сообщает российское отделение Greenpeace со ссылкой на данные космического мониторинга Рослесхоза, общая площадь пожаров составляет 1,7 миллиона гектаров леса.

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Больше всего лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях, а также в Якутии. В шести регионах введен режим чрезвычайной ситуации. По данным экологов, масштаб пожаров уже побил рекорд прошлого года. Большая часть горящих лесов входит в так называемую «зону контроля», которую не будут тушить.

Одной из причин масштабных лесных пожаров стала аномальная жара, установившаяся в Сибири еще весной. Об этом пишет AFP со ссылкой на европейскую службу Copernicus, отслеживающую изменения климата. Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке уже привели к выбросу 59 мегатонн углекислого газа в атмосферу Земли.

Еще в апреле в интервью RFI руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко предупреждал, что летом 2020 года ситуация лесными пожарами будет хуже, чем год назад. «Мы опасаемся, что год будет одним из самых тяжелых или даже самым тяжелым с начала века», — заявил эколог. Однако как предупреждает организация, 98% лесных пожаров в России не попадает в оперативные сводки.

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