Жители Хабаровска устроили стихийный митинг в поддержку губернатора Фургала

В Хабаровске от пяти до 35 тысяч человек (по разным оценкам) вышли в субботу, 11 июля, на стихийное шествие в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По данным местных СМИ, речь идет о самом массовом митинге в истории города.

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Призывы выйти на акцию начали распространяться накануне вечером в социальных сетях, сообщает хабаровское издание DVHAB.RU. Как пишет «Медиазона», к митингу готовились как онлайн, так и оффлайн. Лозунги в поддержку Фургала печатали на плакатах, листовках и футболках, клеили на автомобили и вывешивали из окон домов.

Администрация Хабаровска попыталась воспрепятствовать проведению шествия, выставив под предлогом дезинфекции ограждения на центральной площади города, где планировали собраться участники акции.

Однако это не помогло, и уже к полудню на площади собрались несколько тысяч хабаровчан и приехавших на акцию жителей соседних городов. Собравшиеся скандировали «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор», «Москва, уходи», «Путина — в отставку» и «Путин вор».

Участники акции также потребовали судить Сергея Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Сотрудники правопорядка в происходящее не вмешивались, несмотря на то, что шествие было несогласованным. Как отмечает DVHAB.RU, люди благодарили полицию за невмешательство.

Пресс-секретарь арестованного губернатора Надежда Томченко вышла к собравшимся и поблагодарила их за поддержку. Позднее пресс-служба Фургала распространила обращение с благодарностью и призывом к благоразумию.

«Спасибо за вашу поддержку. Такого единодушия еще не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия. Мы уверены, что вы будете услышаны. Все началось с мирной акции поддержки. А ваше шествие по центральным улицам Хабаровска уже сравнили с бессмертным полком. Сейчас мы обращаемся к вам с просьбой – не допустить беспорядков и задержаний. Вы свою позицию высказали. Мы ее разделяем вместе с вами и уважаем, это дорогого стоит. Но мы призываем вас к благоразумию. Агрессия может навредить всем, в том числе и губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Мы просим вас разойтись по домам и вернуться к своим родным и близким. Не слушайте провокаторов и не поддавайтесь их призывам», — говорится в обращении.

Это Хабаровск сегодня! 🔥🔥🔥 Дальний Восток - сила!💪 ⠀ Митинг и шествие в поддержку задержанного губернатора Фургала. Ему... Publiée par Соболь Любовь sur Samedi 11 juillet 2020

Митинги прошли также в соседних Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном, Николаевске и других населенных пунктах. На акцию в Комсомольске вышли, по данным DVHAB.RU, более тысячи человек.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Он возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, после того как, будучи кандидатом от ЛДПР, на выборах главы региона с огромным отрывом победил и.о. губернатора, выдвинутого «Единой Россией». 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. Политик вину не признает.

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