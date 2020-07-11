Пресс-секретарь Фургала сообщила об угрозах уголовным делом из-за митинга

В Хабаровске в эту субботу, 11 июля, прошел самый массовый митинг в истории города. На стихийную акцию жители города вышли в знак поддержки арестованного губернатора Сергея Фургала.

Пресс-секретарь арестованного губернатора Хабаровского Края Сергея Фургала Надежда Томченко сообщила о том, что ей поступили угрозы уголовным делом после того, как 11 июля в Хабаровске прошел многотысячный митинг в защиту главы региона. Об этом сообщает РБК.

Реклама Читать далее

«Угрозы поступили от человека, который работает в правоохранительных органах региона. На данный момент его имя сказать не могу», — приводит слова Томченко РБК. Она объяснила, что ей позвонили после того, как в прямом эфире Instagram Сергея Фургала началась трансляция с места проведения акции.

Ранее Надежда Томченко рассказала «Медиазоне», что ее аккаунты в социальных сетях были взломаны минувшей ночью, и что она боится взлома аккаунта губернатора. «Одновременно телеграм и инстаграм. Инстаграм сломали мой личный, там страница удалена, и найти ее сейчас невозможно», — приводит издание слова пресс-секретаря. «Хотели взломать аккаунт, конечно же, губернатора <…>, но просчитались — он не привязан к моему номеру телефона», — отметила она.

11 июля в Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала. Двумя днями ранее он был задержан по подозрению в организации убийств и покушений в составе преступной группировки в период с 2004 по 2005 год и доставлен в Москву. 10 июля Басманный суд столицы арестовал политика на два месяца.

В краевом управлении МВД сообщили, что в субботней акции участвовали 10–12 тысяч человек. «Несанкционированные массовые мероприятия» организовала «команда С.И. Фургала», говорится в сообщении ведомства.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться